Władze Leszna przedstawiły projekt wytyczenia zupełnie nowego śladu ulicy Sadowej oraz budowy nowoczesnej trasy pieszo-rowerowej. Najważniejsza wiadomość dla kierowców dotyczy dotychczasowej trasy przez tory – w przyszłości istniejący przejazd kolejowy zostanie całkowicie zamknięty. O szczegółach przedsięwzięcia poinformował prezydent Grzegorz Rusiecki podczas spotkania z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 12.

„Chcemy zaplanować nową ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ulicy Sadowej, biegnącą za torami w kierunku Osiecznej. Dzisiejsza droga tymczasowa przy ogródkach działkowych spełnia swoją funkcję, ale kluczową nowością w tym projekcie będzie zupełnie nowy ciąg ulicy Sadowej. ”.

Nowoczesna trasa za 3 miliony złotych

Inwestycja oznacza wielką zmianę przede wszystkim dla rowerzystów i pieszych, którzy zyskają w pełni bezpieczny trakt o wysokim standardzie, zastępujący dotychczasowe, prowizoryczne rozwiązanie.

Parametry nowej drogi pieszo-rowerowej:

Długość: 1,35 km

Szerokość: 3 metry

Nawierzchnia: gładki asfalt

Dodatkowa infrastruktura: nowoczesne oświetlenie oraz kanał teletechniczny

Zakres robót drogowych: częściowa przebudowa samej ul. Sadowej w rejonie wlotu w ul. Gronowską

Szacowany budżet: kosztorys inwestorski opiewa na 3 miliony złotych

Autor: Google Mapy/ Materiały prasowe

Droga omija tory. Ruch skierowany w stronę ul. Gronowskiej

Główna zmiana konstrukcyjna polega na całkowitym przeniesieniu osi jezdni. Zamiast przecinać linię kolejową, nowa jezdnia zostanie poprowadzona w całości po wschodniej stronie torowiska. Odcinek połączy się bezpośrednio z ulicą Gronowską, która poprowadzi pojazdy w głąb osiedla - tłumaczy prezydent Rusiecki - „W tym miejscu przekraczamy dziś tory kolejowe, jadąc skrótem. Docelowo ulica Sadowa oraz ścieżka rowerowa nie będą przecinały linii kolejowej, tylko pobiegną po stronie wschodniej i wejdą w ulicę Gronowską, którą pojedziemy w kierunku centrum Gronowa. Przejazd zostanie zamknięty, dzięki czemu ta część osiedla zyska typowo mieszkaniowy charakter, bez ruchu zbiorczego”.

Likwidacja przejazdu oznacza, że Sadowa przestanie pełnić rolę osiedlowego objazdu w godzinach szczytu. Z kolei mieszkańcy domów po zachodniej stronie torów zyskają spokój i bezpieczną, kameralną przestrzeń. Na start prac trzeba będzie jednak jeszcze poczekać – magistrat wskazuje jako przewidywany termin realizacji lata 2027–2028.

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