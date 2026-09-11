Młody wandal

Do zdarzenia doszło w środę (9 września) w Parku Jonstona w Lesznie. Ktoś zniszczył elementy miejskiej infrastruktur i pomalował fioletową farbą altankę, stół oraz ławki wykonane z drewna.

- Strażnicy miejscy podjęli czynności polegające na ustaleniu sprawcy, w czym pomógł zapis monitoringu miejskiego. Analiza zarejestrowanego obrazu pozwoliła na ustalenie osoby odpowiedzialnej za dokonanie dewastacji. Okazał się nim 13-latek. Na miejsce zostali wezwani rodzice, którzy zobowiązali się do pokrycia kosztów naprawy - poinformował Dominik Sadowski, komendant Straży Miejskiej w Lesznie.

Ile będzie kosztować rodziców naprawienie wyrządzonej przez ich nastoletnią pociechę szkody jeszcze nie wiadomo. Koszty szacuje Miejski Zakład Zieleni w Lesznie.

- To skuteczne narzędzie, które pomaga ustalać osoby niszczące przestrzeń publiczną i pociągać je do odpowiedzialności - podkreślają zasadność monitoringu strażnicy miejscy. - Ławki, stoły, altanki i inne elementy miejskiej infrastruktury są własnością nas wszystkich. Ich niszczenie oznacza realne koszty, które ostatecznie ponosi cała społeczność.

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