Asfalt, oświetlenie i chodnik z odzysku

Cała trasa ma wygodną, asfaltową nawierzchnię i szerokość ponad trzech metrów, więc miejsca wystarczy dla każdego. Na odcinku za osiedlem Ogrody zamontowano oświetlenie, żeby po zmroku było bezpieczniej. Przy okazji prac na Ostroroga udało się też dobudować brakujący kawałek chodnika po drugiej stronie ulicy – co ciekawe, do jego budowy wykorzystano materiały z rozbiórki starszych odcinków.

Można już testować trasę

Chociaż urzędników czekają jeszcze ostatnie formalności i odbiory techniczne, miasto oficjalnie ogłosiło, że ścieżka jest już dostępna. Inwestycja powstała dzięki wsparciu z funduszy unijnych i ma zachęcić leszczynian do częstszego wybierania roweru zamiast samochodu. Teraz pozostaje tylko sprawdzić nowe połączenie w praktyce.

