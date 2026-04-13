Rowerem i pieszo z ronda Antoniny na Ostroroga. Nowa trasa już otwarta

Tomasz Szymlet
2026-04-13 12:50

Mieszkańcy Leszna mogą już korzystać z nowego połączenia dla pieszych i rowerzystów. Ścieżka zaczyna się przy rondzie Antoniny, biegnie wzdłuż Alei Konstytucji 3 Maja, a dalej prowadzi terenami za osiedlem Ogrody aż do samej ulicy Ostroroga. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas lub szukają bezpiecznego skrótu z centrum w stronę Grzybowa.

Ścieżka rowerowa od Ronda Antoniny
Asfalt, oświetlenie i chodnik z odzysku

Cała trasa ma wygodną, asfaltową nawierzchnię i szerokość ponad trzech metrów, więc miejsca wystarczy dla każdego. Na odcinku za osiedlem Ogrody zamontowano oświetlenie, żeby po zmroku było bezpieczniej. Przy okazji prac na Ostroroga udało się też dobudować brakujący kawałek chodnika po drugiej stronie ulicy – co ciekawe, do jego budowy wykorzystano materiały z rozbiórki starszych odcinków.

Ścieżka rowerowa od Ronda Antoniny
Można już testować trasę

Chociaż urzędników czekają jeszcze ostatnie formalności i odbiory techniczne, miasto oficjalnie ogłosiło, że ścieżka jest już dostępna. Inwestycja powstała dzięki wsparciu z funduszy unijnych i ma zachęcić leszczynian do częstszego wybierania roweru zamiast samochodu. Teraz pozostaje tylko sprawdzić nowe połączenie w praktyce.

