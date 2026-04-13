Sport przez całą dobę i muzyka

Pierwsza muzyczna gwiazda zaprezentuje się na rawickiej scenie w sobotę (16 maja) o godz. 21:00. To będzie jeden z najpopularniejszych artystów młodego pokolenia sceny popowej Michał Szczygieł. Autor tekstów i kompozytor, finalista telewizyjnego programu The Voice od Poland. Artysta wydal już dwa albumy studyjne – Tak jak chcę i Michał Szczygieł. Znany jest z radiowych hitów takich jak „Nic tu po mnie”, „Spontan” czy „Andrenalina”.

W niedzielę (17 maja) o 20:30 na scenie pojawi się legenda polskiego rocka, zespół IRA z Arturem Gadowskim. W przyszłym roku grupa świętować będzie 40-lecie istnienia, zespół powstał w 1987 roku w Radomiu. Wydał 12 albumów studyjnych, wystąpił na tysiącach koncertów i wielu festiwalach, supportował m.in. Aerosmith w Warszawie, Def Leppard w Katowicach, czy Bon Jovi w Gdańsku. Mocne rockowe kawałki zespołu zamkną tegoroczne sportowe święto w Rawiczu.

14. raz przez 24h

24h Rawicki Festiwal Sportu odbędzie się w tym roku już po raz 14. Całodobowa rywalizacja odbywa się w takich dyscyplinach jak: bieg sztafetowy, bieg indywidualny, nordic walking, rawicka sztafeta rowerowa, streetball, tenis ziemny, piłka nożna, czy siatkówka plażowa.

„To największe gminne przedsięwzięcie eventowe i jednocześnie jedyne tego typu w Polsce, a nawet w Europie” – podkreślają organizatorzy.

Główną ideą festiwalu jest popularyzacja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia i rawickich Plant im. Jana Pawła II, które są areną zmagań dla tysięcy zawodników, zarówno zawodowców i amatorów.