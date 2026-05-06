Wielkie odliczanie: Otwarcie szybciej niż obwodnica Kościana?
Wszystko wskazuje na to, że rowerzyści skorzystają z nowej trasy wcześniej niż kierowcy z nowej obwodnicy Kościana. Inwestycja ma zostać oddana do użytku jeszcze przed końcem roku, co potwierdzają wcześniejsze deklaracje o zakończeniu robót w grudniu 2025 roku.
Kluczowe fakty o inwestycji Krzywiń – Jerka:
- Długość trasy: Ponad 3 kilometry bezpiecznej drogi dla rowerów.
- Koszt projektu: Łączna kwota inwestycji to 5,6 mln złotych.
- Finansowanie: Zadanie jest realizowane w systemie pół na pół – 50% środków pochodzi z budżetu Województwa Wielkopolskiego, a drugą połowę (ok. 3 mln zł) wykłada Gmina Krzywiń.
- Wykonawca: Za realizację odpowiada firma INFRAKOM z Kościana.
Więcej niż tylko asfalt. Co obejmuje projekt?
Nowa trasa przy drodze wojewódzkiej nr 432 to nie tylko nawierzchnia dla cyklistów. W ramach zadania powstają również:
- nowe i przebudowane chodniki,
- bezpieczne zjazdy,
- nowoczesne zatoki autobusowe,
- przepusty pod drogą.
Budowa ścieżki to przede wszystkim odpowiedź na rosnący ruch na drogach wojewódzkich. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa codziennych dojazdów do pracy i szkół oraz promocję aktywnego wypoczynku. Dla wielu mieszkańców to historyczny moment – od lat apelowano o bezpieczne połączenie tych dwóch największych miejscowości w gminie.
To dopiero początek! Rowerowy plan dla regionu
Ścieżka Krzywiń – Jerka to element większej układanki. Władze gminy zapowiadają kolejne etapy:
- Połączenie Krzywinia w stronę Leszna.
- Trasa z Krzywinia do Czerwonej Wsi.
- Docelowo sieć ścieżek w gminie ma liczyć około 12 kilometrów.
Dodatkowo powiat kościański pozyskał rekordowe, unijne dofinansowanie w kwocie 60 mln zł na kolejne projekty rowerowe, które będą realizowane w latach 2026-2027, w tym m.in. trasy Jerka – Łuszkowo oraz węzeł przesiadkowy w Jerce.