Wielkie odliczanie: Otwarcie szybciej niż obwodnica Kościana?

Wszystko wskazuje na to, że rowerzyści skorzystają z nowej trasy wcześniej niż kierowcy z nowej obwodnicy Kościana. Inwestycja ma zostać oddana do użytku jeszcze przed końcem roku, co potwierdzają wcześniejsze deklaracje o zakończeniu robót w grudniu 2025 roku.

Kluczowe fakty o inwestycji Krzywiń – Jerka:

Ponad 3 kilometry bezpiecznej drogi dla rowerów. Koszt projektu: Łączna kwota inwestycji to 5,6 mln złotych.

Finansowanie: Zadanie jest realizowane w systemie pół na pół – 50% środków pochodzi z budżetu Województwa Wielkopolskiego, a drugą połowę (ok. 3 mln zł) wykłada Gmina Krzywiń.

Zadanie jest realizowane w systemie pół na pół – 50% środków pochodzi z budżetu Województwa Wielkopolskiego, a drugą połowę (ok. 3 mln zł) wykłada Gmina Krzywiń. Wykonawca: Za realizację odpowiada firma INFRAKOM z Kościana.

Więcej niż tylko asfalt. Co obejmuje projekt?

Nowa trasa przy drodze wojewódzkiej nr 432 to nie tylko nawierzchnia dla cyklistów. W ramach zadania powstają również:

nowe i przebudowane chodniki,

bezpieczne zjazdy,

nowoczesne zatoki autobusowe,

przepusty pod drogą.

Budowa ścieżki to przede wszystkim odpowiedź na rosnący ruch na drogach wojewódzkich. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa codziennych dojazdów do pracy i szkół oraz promocję aktywnego wypoczynku. Dla wielu mieszkańców to historyczny moment – od lat apelowano o bezpieczne połączenie tych dwóch największych miejscowości w gminie.

To dopiero początek! Rowerowy plan dla regionu

Ścieżka Krzywiń – Jerka to element większej układanki. Władze gminy zapowiadają kolejne etapy:

Połączenie Krzywinia w stronę Leszna.

Trasa z Krzywinia do Czerwonej Wsi.

Docelowo sieć ścieżek w gminie ma liczyć około 12 kilometrów.

Dodatkowo powiat kościański pozyskał rekordowe, unijne dofinansowanie w kwocie 60 mln zł na kolejne projekty rowerowe, które będą realizowane w latach 2026-2027, w tym m.in. trasy Jerka – Łuszkowo oraz węzeł przesiadkowy w Jerce.

