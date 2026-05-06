Rowerowa rewolucja w powiecie kościańskim! Nowa trasa Krzywiń – Jerka prawie gotowa [ZDJĘCIA]

Tomasz Szymlet
2026-05-06 11:14

Mieszkańcy powiatu kościańskiego mają powody do radości. Budowa kluczowej ścieżki rowerowej łączącej Krzywiń z Jerką wkracza w decydującą fazę. Według najnowszych informacji Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zaawansowanie prac przekroczyło już 85%.

Wielkie odliczanie: Otwarcie szybciej niż obwodnica Kościana?

Wszystko wskazuje na to, że rowerzyści skorzystają z nowej trasy wcześniej niż kierowcy z nowej obwodnicy Kościana. Inwestycja ma zostać oddana do użytku jeszcze przed końcem roku, co potwierdzają wcześniejsze deklaracje o zakończeniu robót w grudniu 2025 roku.

Kluczowe fakty o inwestycji Krzywiń – Jerka:

  • Długość trasy: Ponad 3 kilometry bezpiecznej drogi dla rowerów.
  • Koszt projektu: Łączna kwota inwestycji to 5,6 mln złotych.
  • Finansowanie: Zadanie jest realizowane w systemie pół na pół – 50% środków pochodzi z budżetu Województwa Wielkopolskiego, a drugą połowę (ok. 3 mln zł) wykłada Gmina Krzywiń.
  • Wykonawca: Za realizację odpowiada firma INFRAKOM z Kościana.

Więcej niż tylko asfalt. Co obejmuje projekt?

Nowa trasa przy drodze wojewódzkiej nr 432 to nie tylko nawierzchnia dla cyklistów. W ramach zadania powstają również:

  • nowe i przebudowane chodniki,
  • bezpieczne zjazdy,
  • nowoczesne zatoki autobusowe,
  • przepusty pod drogą.

Budowa ścieżki to przede wszystkim odpowiedź na rosnący ruch na drogach wojewódzkich. Inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa codziennych dojazdów do pracy i szkół oraz promocję aktywnego wypoczynku. Dla wielu mieszkańców to historyczny moment – od lat apelowano o bezpieczne połączenie tych dwóch największych miejscowości w gminie.

To dopiero początek! Rowerowy plan dla regionu

Ścieżka Krzywiń – Jerka to element większej układanki. Władze gminy zapowiadają kolejne etapy:

  • Połączenie Krzywinia w stronę Leszna.
  • Trasa z Krzywinia do Czerwonej Wsi.
  • Docelowo sieć ścieżek w gminie ma liczyć około 12 kilometrów.

Dodatkowo powiat kościański pozyskał rekordowe, unijne dofinansowanie w kwocie 60 mln zł na kolejne projekty rowerowe, które będą realizowane w latach 2026-2027, w tym m.in. trasy Jerka – Łuszkowo oraz węzeł przesiadkowy w Jerce.

