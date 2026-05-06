Od folwarku do szlacheckiej rezydencji

Historia tego miejsca sięga trzeciej ćwierci XVIII wieku, kiedy to na terenach majętności osieckiej utworzono folwark o nazwie „Dobromyśl” dla Mikołaja Skoroszewskiego. Majątek często zmieniał właścicieli – należał m.in. do kupców poznańskich (rodzina Stremlerów) oraz niemieckiej rodziny George. Sam pałac, który możemy podziwiać dzisiaj, powstał w drugiej połowie XIX wieku.

Przyjmuje się, że został wzniesiony dla Adolfa Ernesta Georga, choć historycy wciąż pracują nad pełną weryfikacją tej informacji. W kolejnych latach dobra te trafiły w ręce baronowej Joanny Luizy von Leesen, a od 1904 roku należały do Heinricha von Heydebranda, właściciela zamku w Osiecznej.

Architektura w stylu włoskim

Pałac w Dobramyśli wyróżnia się na tle innych wielkopolskich siedzib swoim neorenesansowym stylem, który nawiązuje do formy eleganckich willi. Co sprawia, że jest tak wyjątkowy?

Wieża widokowa: W zachodnim narożniku stoi okrągła, trzykondygnacyjna wieża zwieńczona tarasem, z którego niegdyś rozpościerał się widok na okolicę.

W zachodnim narożniku stoi okrągła, trzykondygnacyjna wieża zwieńczona tarasem, z którego niegdyś rozpościerał się widok na okolicę. Reprezentacyjne wejście: W fasadzie dominuje ryzalit z loggią ukrytą w głębi potrójnej arkady, do której prowadzą szerokie schody.

W fasadzie dominuje ryzalit z loggią ukrytą w głębi potrójnej arkady, do której prowadzą szerokie schody. Szczegóły konstrukcyjne: Budynek jest parterowy, ale posiada mezzanino (niskie półpiętro) oraz kamienną podmurówkę. Charakteru dodają mu ozdobne gzymsy wyznaczające podziały elewacji.

4

Burzliwe losy powojenne

Po II Wojnie Światowej majątek został przejęty przez Skarb Państwa Polskiego i rozparcelowany. W 1952 roku w pałacu ulokowano biura nowo powstałej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. Choć spółdzielnia rozpadła się po kilku latach, budynek miał szczęście – w latach 70. XX wieku przeprowadzono remont, dzięki któremu zabytek zachował swój dobry stan techniczny.

Dobramyśl dzisiaj: Oaza spokoju

Obecnie pałac znajduje się w rękach prywatnych i jest wpisany do rejestru zabytków. Otacza go zadbany park krajobrazowy o powierzchni około 1,7 ha, w którym przed wejściem znajduje się klomb z fontanną.

Choć park i pałac nie są na co dzień udostępnione do zwiedzania ze względu na status własności prywatnej, budowla pozostaje ważnym elementem lokalnego dziedzictwa, chronionym w ramach Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.