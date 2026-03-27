Szansa na aktorski debiut

Grupa parateatralna działająca przy leszczyńskiej „Alternatywie” to miejsce, gdzie pasja spotyka się z ważnym społecznym przekazem. Obecnie zespół poszukuje nowych twarzy, ponieważ dotychczasowi członkowie dorastają i wyruszają na studia. Jak podkreśla Magdalena Mikołajczak, to idealny moment, by dołączyć do ekipy.

„Serdecznie zapraszamy wszystkich młodych ludzi, którzy mieliby ochotę sprawdzić, czy mają uzdolnienia teatralne, parateatralne, chcieliby się trochę poruszać czy rozwinąć swoją pasję. Przede wszystkim brakuje nam chłopaków – to ich obecnie najbardziej potrzebujemy do naszych projektów” – zachęca Magdalena Mikołajczak.

6

Teatr, który pomaga zrozumieć świat

Praca w grupie to nie tylko nauka dykcji czy ruchu scenicznego, ale przede wszystkim udział w spektaklach profilaktycznych, które cieszą się dużym uznaniem. Przykładem jest sztuka „Mam Alternatywę”, która porusza trudne tematy bliskie współczesnej młodzieży.

Występy na scenie to dla wielu młodych ludzi forma terapii i rozwoju osobistego:

Przełamywanie barier: Pomaga w walce z lękiem przed publicznymi wystąpieniami.

Rozładowanie napięć: Teatr pozwala wyrzucić z siebie emocje w bezpieczny sposób.

Budowanie relacji: Praca w grupie uczy współpracy i odpowiedzialności za wspólny projekt.

Kiedy i gdzie?

Zajęcia odbywają się regularnie, co pozwala na systematyczny rozwój umiejętności bez nadmiernego obciążania grafiku szkolnego.

Termin: Wtorki, godz. 15:30 – 17:30.

Wiek uczestników: Od 12 do 19 lat.

Miejsce: Centrum Profilaktyki „Alternatywa" w Lesznie.

W okresach przedpremierowych grupa organizuje również dodatkowe warsztaty sobotnie, aby dopracować szczegóły spektakli. Udział w zajęciach jest bezpłatny, a satysfakcja z występu przed pełną widownią – jak zapewniają organizatorzy – bezcenna.

