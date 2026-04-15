Więcej pieniędzy na zdrowie mieszkańców

Program cieszy się tak dużą popularnością, że władze Leszna zdecydowały o zwiększeniu budżetu. W tym roku kwota ta urosła do 90 tysięcy złotych, czyli o 30 tysięcy więcej niż w roku ubiegłym.

Jak podkreśla Lucyna Gbiorczyk z biura prasowego urzędu miasta:

„Jest to inwestycja w mieszkańców. Miasto chce wspierać takie osoby, które dbają o siebie, które chcą podnosić komfort swojego życia, które chcą jak najdłużej być samodzielne”.

Co oferuje program?

Seniorzy, którzy zakwalifikują się do projektu, mogą liczyć na profesjonalną opiekę w ośrodku „Niezapominajka” przy ul. Ostroroga. Każdy uczestnik przejdzie badanie lekarskie, po którym otrzyma indywidualny plan leczenia. Cykl trwa 10 dni i obejmuje minimum 20 zabiegów, w tym ćwiczenia ruchowe oraz fizykoterapię.

Kto może się zapisać?

Z bezpłatnych zabiegów mogą skorzystać osoby, które:

Mają ukończone 60 lat.

Są zameldowane w Lesznie (na pobyt stały lub czasowy).

W ciągu ostatnich 6 miesięcy nie korzystały z rehabilitacji na NFZ i nie mają jej zaplanowanej w najbliższym miesiącu.

Jak i kiedy dokonać zgłoszenia?

Zainteresowanie jest ogromne, dlatego warto pilnować terminów.

„Zapisy ruszają już 20 kwietnia" - dodaje Lucyna Gbiorczyk.

Rejestracja odbywa się telefonicznie pod numerem 515 036 195. Można dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–18:00. Program będzie realizowany do końca 2026 roku lub do momentu, gdy skończą się pieniądze w budżecie.

