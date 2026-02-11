O czym jest spektakl?

„Słowo na D.” pokazuje to, co często trudne do zauważenia – problemy, choroby i emocje młodych ludzi. Przedstawienie porusza kwestie, z którymi młodzi mierzą się w czasach social mediów i kolorowych rolek.

Reżyserka Paula Głowacka wyjaśnia:

„To spektakl o zmaganiach, o tym co nieoczywiste, często niedostrzegalne. O chorobie, która jest niejednowymiarowa, nieobliczalna. Szczególnie w czasach social mediów i kolorowych rolek. O tym, że bycie młodym dzisiaj wiąże się ze szczególnym obciążeniem i warto tę młodość otoczyć troską.”

W spektaklu grają młodzi aktorzy z Leszna – zarówno osoby, które uczestniczą w zajęciach Młodej Sceny od lat, jak i nowi uczestnicy wyłonieni w warsztatach castingowych.

4

Jak powstawał spektakl?

Praca nad „Słowem na D.” była wymagająca. Sztuka przedstawia prawdziwe historie młodych ludzi, które były inspiracją dla scenariusza.

„Mierzenie się z prawdziwymi historiami. To zawsze jest najtrudniejsze. 90% tego, co widzimy na scenie, to bezpośrednie cytaty lub zapożyczenia wydarzeń, które wydarzyły się naprawdę” – mówi reżyserka.

Próby trwały kilka miesięcy, z intensywnym okresem tuż przed premierą. Paula Głowacka podkreśla:

„Dwa ostatnie tygodnie były bardzo intensywne. Ale dzięki temu aktorki naprawdę wchodziły w role i czuły spektakl.”

Spektakl nie jest przeznaczony wyłącznie dla młodzieży. Reżyserka zachęca dorosłych widzów:

„To sytuacja, w której możemy dostrzec rzeczy, które nam umykają na co dzień. Nie mamy pojęcia, w jakim świecie dorasta młode pokolenie i z jakimi trudnościami się mierzy.” Spektakl „Słowo na D.” to propozycja dla widzów w każdym wieku, którzy chcą zrozumieć współczesne wyzwania młodych ludzi i zobaczyć prawdziwe, wiarygodne historie na scenie.

Igrzyska Olimpijskie. Zbigniew Bródka: Żurek? Czekam na medale!