Piaskarka na boku w Krzycku Małym koło Leszna [ZDJĘCIA/FILM]

Piaskarką w płot

Było to po godz. 2:00, na ulic. Głównej w Krzycku Małym. Poinformowała o nim Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. Samochód ciężarowy marki Scania, służący do zimowego utrzymywania dróg uszkodził najpierw płot jednej z posesji, a potem przewrócił się na bok. 32-letni mieszkaniec gminy Krzemieniewo kierujący pługopiaskarką z raną głowy został przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.

Strażacy odłączyli akumulatory w pojeździe, zabezpieczyli wyciek płynów z pojazdu i usunęli piasek, który się z niego wysypał. Wezwana na miejsce pomoc drogowa postawiła ciężką pługopiaskarkę na koła. Straty w wyniku zdarzenia oszacowano na 100 tys. złotych.

- Z ustaleń policjantów wynika, że kierujący tym pojazdem 32-letni mieszkaniec gminy Krzemieniewo na łuku drogi, na oblodzonej nawierzchni jezdni stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w opłotowanie posesji, a następnie piaskarka wywróciła się na bok - mówiła Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Policjanci pouczyli kierowcę pługopiaskarki.

To kolejne podobne zdarzenie z udziałem pługopiaskarki tej zimy w regionie. Do rowu przy DW278 w pobliżu miejscowości Łysiny w pow. wschowskim wpadła w miniony czwartek (5 lutego) pługopiaskarka. Na drogach panowały wtedy trudne warunki do jazdy i była gołoledź. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

