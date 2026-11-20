Spadkowicz przyjeżdża do Trapezu

Zespół z Podkarpacia w poprzednim sezonie występował na parkietach elity, ale szybko z niej spadł. Po spadku drużyna przeszła rewolucję i dzisiaj to już zupełnie nowy zespół, który ma kłopoty także grając szczebel niżej. Przy bilansie 9-0 leszczynian - wynik Miasta Szkła Krosno 2-7 nie robi żadnego wrażenia. Zaledwie dwa zwycięstwa najbliższego rywala sprawiają, że ekipa z Podkarpacia jest w gronie zespołów, które mogą walczyć o ligowy byt.

Trzeba jednak też zauważyć, że spośród tych aż siedmiu porażek Krośnianie z reguły przegrywali niewielką ilością punktów, co pokazuje tylko, że nie jest to wcale słaba drużyna. Ta liga mimo wszystko jest tak wyrównana, że zdarzyć się może wszystko, a daleko nie wybiegając w przeszłość przypomnimy ogromne kłopoty drużyny z Leszna, czyli lidera rozgrywek na parkiecie ostatniego zespołu z Opola. Koncentracja musi być zachowana.

Team z Krosna ma kilku zawodników, którzy mają papiery na koszykówkę, że wymienimy doświadczonego Adama Kempa, Jaylena Murraya, czy Filipa Struskiego. To jednak ekipa z Wielkopolski posiada bardziej zbilansowany zespół, a do tego ma znacznie mocniejszą ławkę. Drużyna musi jednak zagrać zdecydowanie lepiej niż w ostatnim, szczęśliwie wygranym spotkaniu w Opolu. W innym przypadku mogą być kolejne kłopoty. Start spotkania w Trapezie, na które co ciekawe wybierają się też żużlowcy FOGO Unii Leszno zaplanowano na niedzielę, godzinę 18.00.