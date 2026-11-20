Wyniki rankingu: Leszno na podium w regionie i kraju

Wielkopolska od lat rozwija się stabilnie, ale wyniki raportu z 2026 roku zwracają uwagę na potencjał miast subregionalnych. Badanie przygotowano w dwóch wariantach wagowania: eksperckim (zdrowie, edukacja, środowisko, bezpieczeństwo) oraz ankietowym (zarobki, finanse, codzienna wygoda).

W zestawieniu eksperckim Leszno zdobyło 1. miejsce w województwie wielkopolskim z wynikiem 0,953 (w skali 0–1). Pokonało Złotów (0,941) oraz Poznań (0,936). W skali całej Polski (wśród miast na prawach powiatu) Leszno zajęło 2. miejsce, ustępując jedynie Siedlcom (0,964) i wyprzedzając m.in. Sopot (0,950).

W wariancie ankietowym – nastawionym bardziej na finanse i bliskość handlu – Leszno zajęło 4. pozycję w Wielkopolsce z wynikiem 0,880 (za Poznaniem, Ostrowem Wielkopolskim i Czarnkowem).

Wariant rankingu Pozycja Leszna w regionie Wskaźnik Leszna Liderzy w Wielkopolsce Wariant Ekspercki 1. miejsce 0,953 1. Leszno (0,953) 2. Złotów (0,941) 3. Poznań (0,936) Wariant Ankietowy 4. miejsce 0,880 1. Poznań (0,931) 2. Ostrów Wlkp. (0,889) 3. Czarnków (0,887) 4. Leszno (0,880)

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Za co Leszno otrzymało wysokie oceny?

Wysoki wynik Leszna opiera się na analizie 90 wskaźników cząstkowych. Miasto wyróżnia się sprawną infrastrukturą społeczną i łatwym dostępem do usług.

Główne atuty Leszna w badaniu:

Wysokie wyniki edukacyjne : Bardzo dobre rezultaty uczniów na egzaminie ósmoklasisty oraz wysokie wyniki szkół średnich i maturzystów.

: Bardzo dobre rezultaty uczniów na egzaminie ósmoklasisty oraz wysokie wyniki szkół średnich i maturzystów. Szybki czas reakcji służb : Wysoki odsetek interwencji straży pożarnej z czasami dojazdu poniżej 5 minut.

: Wysoki odsetek interwencji straży pożarnej z czasami dojazdu poniżej 5 minut. Dobra mobilność miejska : Rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, gęste rozmieszczenie przystanków oraz różnorodność transportu publicznego.

: Rozwinięta sieć ścieżek rowerowych, gęste rozmieszczenie przystanków oraz różnorodność transportu publicznego. Dostęp do lekarzy i handlu: Bardzo dobra dostępność podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz szeroka oferta sklepów spożywczych blisko osiedli mieszkaniowych.

Wskazano też wyzwania: gorsze parametry jakości powietrza w sezonie grzewczym oraz sąsiedztwo wybranych obiektów przemysłowych.

Wielkopolska na tle Polski: Siła miast subregionalnych

W ujęciu eksperckim województwo wielkopolskie zajęło 2. miejsce w Polsce ze średnią 0,6136 (za śląskim – 0,6520). W wariancie ankietowym region jest na 5. miejscu w kraju (0,5741).

Wielkopolska charakteryzuje się strukturą policentryczną – wysoka jakość życia rozkłada się na sieć miast powiatowych i subregionalnych. Poza Lesznem wysokie oceny mają m.in. Ostrów Wielkopolski, Złotów, Chodzież i Wągrowiec. Niższe pozycje zajmują gminy na obrzeżach województwa (np. Wierzbinek czy Chodów), głównie z powodu większych odległości do szpitali i usług.

Jak to zbadano? Metodologia Location Intelligence

Raport „Gdzie żyje się najlepiej? 2026” obejmuje wszystkie 2479 gmin w Polsce oraz 90 wskaźników w 10 obszarach.

Główną innowacją badania jest analityka przestrzenna:

Aż 66 z 90 wskaźników (ok. 75%) wyliczono bezpośrednio dla każdego punktu adresowego w Polsce, a dopiero potem uśredniano dla gmin. Pozwala to mierzyć realny dystans mieszkańca do szkoły, przystanku, przychodni czy parku.

W badaniu użyto dwóch schematów ważenia:

Wariant ekspercki (metoda AHP): Model dla rodziny z dziećmi – priorytet dla zdrowia (25,5%), środowiska (20,2%), bezpieczeństwa (16,1%) i edukacji (12,8%). Wariant ankietowy (SW Research, N=1502): Odzwierciedla codzienne opinie Polaków – zdrowie (18,5%), bezpieczeństwo (16,6%), zarobki (14,8%) oraz dostęp do sklepów i usług (12,9%).

Dane pochodzą z rejestrów publicznych i otwartych źródeł (m.in. GUS BDL, Geoportal, EMUiA, Państwowa Straż Pożarnej, Policja, CKE, OpenStreetMap).

Podsumowanie: Co wynika z badania?

Wyniki pokazują, że średniej wielkości miasta mogą oferować bardzo wysoki standard życia bez utrudnień typowych dla wielkich aglomeracji. Dla mieszkańców Leszna to potwierdzenie dobrych warunków na co dzień, a dla władz lokalnych – wskazówka przy planowaniu kolejnych inwestycji.

źródło: Raport „Gdzie żyje się najlepiej? 2026” (Algolytics i SW Research)