Już w najbliższy poniedziałek, 23 listopada o godzinie 10:00, rusza sprzedaż całorocznych wejściówek na stadion im. Alfreda Smoczyka. Zarząd klubu zaserwował kibicom mieszankę spokoju z prawdziwym trzęsieniem ziemi. Z jednej strony w większości sektorów ceny drgnęły zaledwie kosmetycznie, a najmłodsi kibice nadal wejdą na stadion za bezcen. Z drugiej – dla najgłośniejszych fanów przygotowano prawdziwy szok cenowy i przeprowadzkę.

Szok w Sektorze FAN i zupełnie nowa strefa

Największą burzę wywoła z pewnością sytuacja na wyjściu z drugiego łuku. Dotychczasowy Sektor FAN, będący sercem leszczyńskiego dopingu, został fizycznie podzielony na dwie części. W jego miejscu powstał zupełnie nowy Sektor PARKING, a sam „młyn” został mocno okrojony.

Za tą geograficzną rewolucją poszła finansowa. W 2026 roku karnet normalny na Sektor FAN kosztował 290 zł. Na sezon 2027 cena poszybowała aż do 375 zł (podwyżka o niemal 30 procent!). Tyle samo – 375 zł – trzeba będzie zapłacić za wejściówkę na nowy Sektor PARKING. Tym samym klub zrównał ceny na łuku z Przeciwległą Prostą, likwidując najtańszą dotychczas strefę dla dorosłych kibiców.

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Ukłon w stronę rodzin i stabilizacja na głównych trybunach

Włodarze "Byków" zadbali jednak o to, by nie zrazić do siebie całych rodzin i stałych bywalców głównych trybun. Przez wszystkie sektory przechodzi wyraźna zasada: ceny karnetów szkolnych (dla dzieci do 7. roku życia i uczniów podstawówek) ani drgnęły. Nadal można je kupić w przedziale od 70 zł (w Sektorze Rodzinnym) do 280 zł na trybunie głównej.

Zresztą w samym Sektorze Rodzinnym również zaszła istotna zmiana. W ubiegłym roku zakup najtańszego karnetu normalnego (270 zł) był obwarowany wymogiem jednoczesnego zakupu wejściówki szkolnej. Teraz ten zapis zniknął z cennika, a cena karnetu normalnego wzrosła do 300 zł.

A jak wygląda sytuacja w pozostałych częściach "Smoczyka"?

Sektor "0": bez zmian, nadal 1000 zł (zniknął jednak podział na trybunę wysoką i niską).

bez zmian, nadal 1000 zł (zniknął jednak podział na trybunę wysoką i niską). Sektory A i B: kosmetyczna podwyżka o 20 zł (500 zł normalny, 375 zł ulgowy).

kosmetyczna podwyżka o 20 zł (500 zł normalny, 375 zł ulgowy). Wiraże 1 i 2: również o 20 zł drożej (420 zł normalny, 310 zł ulgowy).

również o 20 zł drożej (420 zł normalny, 310 zł ulgowy). Przeciwległa Prosta: podrożał tylko bilet normalny – z 350 na 375 zł (ulgowy pozostaje na poziomie 260 zł).

Nowa era bez Kołodzieja, ale z "Kowalem" i rabatami

Cennik to jedno, ale w Lesznie nikt nie ukrywa, że sezon 2027 będzie wielkim testem lojalności. Z torem pożegnała się absolutna legenda – Janusz Kołodziej zakończył karierę, a Grzegorz Zengota przeniósł się do Zielonej Góry. Władze klubu, trzymając się żelaznej dyscypliny finansowej i wymogów salary cap, nie rzuciły się w wir przepłacania na rynku transferowym.

Lukę po Kołodzieju ma wypełnić jego wychowanek – sprowadzony z Wrocławia Bartłomiej Kowalski. To on, u boku takich zawodników jak Piotr Pawlicki, Benjamin Cook, Keynan Rew czy Nazar Parnicki, ma gwarantować PGE Ekstraligę dla Leszna pod wodzą trenera Rafała Okoniewskiego.

Aby zachęcić fanów do zaufania odmłodzonej drużynie, klub przygotował rozbudowany system ulg i dodatków. Stali karnetowicze mogą liczyć na rabat do 10 procent przy przedłużeniu wejściówki (mają na to czas do 31 stycznia 2027 roku, potem miejsca trafią do otwartej puli). Zniżki przysługują też posiadaczom Leszczyńskiej Karty Mieszkańca, Karty Seniora oraz Karty Dużej Rodziny (wymagana jest ich wcześniejsza rejestracja w sklepie w Galerii Leszno).

Co dokładnie daje karnet w 2027 roku?

Poza miejscem na wszystkie domowe mecze rundy zasadniczej PGE Ekstraligi, posiadacze karnetów wejdą za darmo na spotkania U24 Ekstraligi, sparingi, zawody DMPJ i imprezy młodzieżowe. Nowością w pakiecie korzyści jest m.in. wstęp na treningi zamknięte, pierwszeństwo zakupu limitowanych kolekcji odzieżowych, zniżka na bilety na fazę finałową (na którą same karnety nie obowiązują) oraz 10-procentowy rabat w sklepie klubowym z okazji urodzin. Wejściówki tradycyjnie nie obejmują też Memoriału Alfreda Smoczyka.

Dla kibiców, którzy posiadają jeszcze vouchery z sezonu 2026, klub wysyła ważne ostrzeżenie: tracą one ważność dokładnie 31 grudnia 2026 roku, więc warto wykorzystać je przy zakupie nowego karnetu. Z kolei nie trzeba wymieniać samej karty kibica – plastiki z ubiegłego sezonu zachowują ważność.

Autor: Unia Leszno/ Facebook