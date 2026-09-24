Ostre słowa i zarzuty o wspieranie festiwalu

Wydarzenie „Pardes Festival – Spotkania z Kulturą Żydowską” miało na celu przybliżenie dziedzictwa społeczności żydowskiej oraz wielokulturowej historii regionu. W organizację imprezy włączyło się Miasto Leszno wraz z podległymi placówkami kultury, udostępniając przestrzenie miejskie oraz udzielając wsparcia finansowego.

Zdecydowanie krytyczne stanowisko wobec zaangażowania samorządu zajął lokalny oddział Młodzieży Wszechpolskiej. Działacze sprzeciwili się wspieraniu wydarzenia z budżetu miasta, publikując w sieci oświadczenie, w którym użyli mocnych sformułowań:

„Miasto Leszno wraz z podległymi instytucjami kultury nie tylko symbolicznie wspierało i udostępniało swoje obiekty w celu przeprowadzenia wydarzenia promującego kulturę lu*obójców, lecz co więcej, wydarzenie odbywało się ze wsparciem finansowym Miasta Leszna”.

Protest w cieniu miejskiego deficytu

Przedstawiciele organizacji uzasadniają swój sprzeciw m.in. trudną sytuacją finansową samorządu. Uważają, że w obliczu problemów budżetowych pieniądze mieszkańców powinny być przeznaczane na inne cele:

„Stanowczo sprzeciwiamy się wspieraniu takich wydarzeń z pieniędzy mieszkańców Leszna, zwłaszcza w czasie rekordowego deficytu budżetowego miasta”.

Formalne wnioski trafiły do urzędu i instytucji

Sprzeciw w mediach społecznościowych przełożył się na konkretne kroki prawne. Działacze Młodzieży Wszechpolskiej postanowili oficjalnie sprawdzić, w jakim zakresie i jakimi kwotami miasto poparło organizację festiwalu. Pisma w trybie dostępu do informacji publicznej skierowano do Urzędu Miasta Leszna, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Teatru Miejskiego oraz Muzeum Okręgowego w Lesznie. Żądają w nich szczegółowego wyjaśnienia zakresu udzielonej pomocy.

Organizatorzy oraz lokalne instytucje przypominają jednak, że historia i dziedzictwo społeczności żydowskiej stanowią istotny element wielokulturowych dziejów Leszna, z którego pochodził m.in. słynny rabin i filozof Leo Baeck.