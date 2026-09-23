Przez całe lata dojazd z dynamicznie rozwijającej się dzielnicy Gronowo do centrum Leszna opierał się właściwie na dwóch trasach – ulicy Poznańskiej oraz Sadowej. W efekcie Rondo Gronowo regularnie się blokowało, wywołując irytację kierowców. Przełomem okazało się pozyskanie terenów po dawnej bocznicy kolejowej oraz decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej.

„Ta bardzo oczekiwana przez mieszkańców droga będzie miała długość 1,2 km. To będzie zupełnie nowa jezdnia o szerokości 7 m, a wzdłuż całej drogi powstanie ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 m.”- opowiada Naczelnik Wydziału Infrastruktury Miejskiej i Inżynier Miejski, Rafał Bukowski.

Przemyślany układ i infrastruktura pod ziemią

Nowe połączenie, łączące Rondo Antoniny z ulicą Gronowską (nazwane ulicą ks. abp. Antoniego Baraniaka), ma za zadanie rozładować ruch i stworzyć zupełnie nowy schemat komunikacyjny.

Rafał Bukowski wskazuje, że zakres prac budowlanych sięga znacznie głębiej niż samo ułożenie warstwy ścieralnej nawierzchni:

„Tam, gdzie w planach miejscowych zaplanowano skrzyżowania tej drogi z ulicami lokalnymi, powstaną one od razu w sposób docelowy. Na końcu powstanie również rondo na skrzyżowaniu z ulicą Gronowską. Do tego dojdzie oczywiście nowoczesne oświetlenie LED, odwodnienie, kanał teletechniczny – czyli wszystko to, co jest wymagane przy infrastrukturze drogowej.”

Całe przedsięwzięcie opiewa na kwotę ponad 16 milionów złotych brutto, z czego znaczną część stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łącznik z Ronda Antoniny do ulicy Gronowskiej ma być skończony w czerwcu 2027 roku.

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