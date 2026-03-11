Wielka sportowa przygoda
W zmaganiach wzięło udział aż 13 leszczyńskich przedszkoli miejskich. Dzieci rywalizowały w pięciu konkurencjach, które sprawdzały ich szybkość, skoczność i celność. W programie znalazły się:
- bieg na 20 metrów,
- skok w dal,
- rzut woreczkiem do celu,
- wyścig kelnerów,
- tor przeszkód.
Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali studenci I roku Wychowania Fizycznego z leszczyńskiej Akademii Nauk Stosowanych, którzy wcielili się w role sędziów.
Propagowanie zdrowych postaw
Głównym organizatorem wydarzenia było Przedszkole Miejskie nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Lesznie, we współpracy z ANS. Impreza miała na celu nie tylko sportową integrację, ale przede wszystkim kształtowanie u najmłodszych nawyków aktywnego wypoczynku i postaw fair play.
„Chodzi nam o propagowanie zdrowego stylu życia i przede wszystkim aktywności fizycznej” – podkreśla współorganizatorka imprezy, Magdalena Samol z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lesznie.
Na każdego małego sportowca czekały zasłużone nagrody, medale i pamiątkowe dyplomy, a zwycięskie drużyny odebrały puchary
