Wielka sportowa przygoda

W zmaganiach wzięło udział aż 13 leszczyńskich przedszkoli miejskich. Dzieci rywalizowały w pięciu konkurencjach, które sprawdzały ich szybkość, skoczność i celność. W programie znalazły się:

bieg na 20 metrów,

skok w dal,

rzut woreczkiem do celu,

wyścig kelnerów,

tor przeszkód.

Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali studenci I roku Wychowania Fizycznego z leszczyńskiej Akademii Nauk Stosowanych, którzy wcielili się w role sędziów.

17

Propagowanie zdrowych postaw

Głównym organizatorem wydarzenia było Przedszkole Miejskie nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Lesznie, we współpracy z ANS. Impreza miała na celu nie tylko sportową integrację, ale przede wszystkim kształtowanie u najmłodszych nawyków aktywnego wypoczynku i postaw fair play.

„Chodzi nam o propagowanie zdrowego stylu życia i przede wszystkim aktywności fizycznej” – podkreśla współorganizatorka imprezy, Magdalena Samol z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lesznie.

Na każdego małego sportowca czekały zasłużone nagrody, medale i pamiątkowe dyplomy, a zwycięskie drużyny odebrały puchary

Wstęp EXB 11.03.2026