Sportowe emocje w „Trapezie”. XII Leszczyńska Olimpiada Sześciolatków za nami

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-03-11 12:15

Hala Sportowo-Widowiskowa TRAPEZ w Lesznie tętniła dziś życiem i sportową energią. 11 marca 2026 roku odbyła się tam XII Leszczyńska Olimpiada Sześciolatków, która zgromadziła przedszkolaków z całego miasta. Choć rywalizacja była zacięta, organizatorzy podkreślają, że dziś wszyscy są zwycięzcami.

Wielka sportowa przygoda

W zmaganiach wzięło udział aż 13 leszczyńskich przedszkoli miejskich. Dzieci rywalizowały w pięciu konkurencjach, które sprawdzały ich szybkość, skoczność i celność. W programie znalazły się:

  • bieg na 20 metrów,
  • skok w dal,
  • rzut woreczkiem do celu,
  • wyścig kelnerów,
  • tor przeszkód.

Nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem wszystkich konkurencji czuwali studenci I roku Wychowania Fizycznego z leszczyńskiej Akademii Nauk Stosowanych, którzy wcielili się w role sędziów.

Propagowanie zdrowych postaw

Głównym organizatorem wydarzenia było Przedszkole Miejskie nr 8 im. Czerwonego Kapturka w Lesznie, we współpracy z ANS. Impreza miała na celu nie tylko sportową integrację, ale przede wszystkim kształtowanie u najmłodszych nawyków aktywnego wypoczynku i postaw fair play.

„Chodzi nam o propagowanie zdrowego stylu życia i przede wszystkim aktywności fizycznej” – podkreśla współorganizatorka imprezy, Magdalena Samol z Przedszkola Miejskiego nr 8 w Lesznie.

Na każdego małego sportowca czekały zasłużone nagrody, medale i pamiątkowe dyplomy, a zwycięskie drużyny odebrały puchary

