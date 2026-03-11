15-latek z gminy Krobia stanie przed sądem. Ukradł hulajnogę, bo miał pomysł

Joanna Haliasz
2026-03-11 12:48

W ustaleniu złodzieja pomogła sam poszkodowana, która rozpoznała w innej hulajnodze koło z jej skradzionego pojazdu. Policjanci ustalili złodzieja, którym okazał się 15-letni mieszkaniec gminy Krobia.

Pomysłowy nastolatek

Policjanci gostyńskiej komendy zostali powiadomieni o kradzieży hulajnogi elektrycznej, o wartości 1,5 tys. złotych.

- Pokrzywdzona poinformowała mundurowych, że widziała hulajnogę, w której rozpoznała charakterystyczne koło pochodzące z jej skradzionego pojazdu – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Ta informacja pozwoliła policjantom ustalić osobę, która mogła mieć związek z kradzieżą.

- Funkcjonariusze dotarli do użytkownika hulajnogi. Okazał się nim 15-letni mieszkaniec gminy Krobia. Chłopiec przyznał się do kradzieży. Jak wyjaśnił policjantom, zabrał hulajnogę spod szkoły, ponieważ chciał udoskonalić swoją, aby była szybsza. Nieletni wskazał opuszczony budynek, w którym ukrył skradziony pojazd – mówi M. Curyk.

Do czasu odnalezienia hulajnogi chłopak zdążył już zdemontować z niej tylne koło, manetki oraz lampę, uszkadzając przy tym pojazd. Niebawem młodym złodziejem-majsterkowiczem zajmie się sąd rodzinny i nieletnich, który zdecyduje o konsekwencjach dla sprawcy. 

