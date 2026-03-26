Uroczyste wręczenie wyróżnień było okazją do podsumowania dotychczasowych sukcesów oraz podziękowania młodzieży za ich codzienne zaangażowanie. Burmistrz Miasta i Gminy Osieczna, Sławomir Kosmalski, podkreśla, że przyznane środki to nie tylko pomoc finansowa, ale przede wszystkim wyraz uznania dla pasji i ciężkiej pracy sportowców.

Promocja gminy poprzez pasję

Dla wielu młodych ludzi sport jest sposobem na życie, a ich sukcesy stają się najlepszą wizytówką regionu. Samorząd zauważa ten trud, doceniając, że zawodnicy łączą naukę z rygorystycznymi treningami, promując przy tym pozytywne wzorce wśród rówieśników.

Burmistrz Sławomir Kosmalski tak komentuje inicjatywę:

„To jest forma podziękowania młodym sportowcom z terenu gminy Osieczna. Podziękowania za to, że po pierwsze uprawiają sport, za to, że poświęcają swój wolny czas, ale też za to, że fajnie promują gminę Osieczna na arenach krajowych, ale również i międzynarodowych”.

Wsparcie, które motywuje

Stypendia mają pomóc zawodnikom w dalszym rozwoju kariery, pokryciu kosztów sprzętu czy wyjazdów na zawody. Choć wysokość wsparcia jest zróżnicowana i zależy od indywidualnych osiągnięć, głównym celem pozostaje motywowanie młodzieży do sięgania po kolejne trofea.

Dzięki takiemu wsparciu gmina Osieczna buduje silną społeczność sportową, inwestując w przyszłych mistrzów, którzy już teraz stają na podiach najważniejszych imprez sportowych.

