Mundurowi pojechali za mężczyzną i wylegitymowali. Okazał się nim 26-letni mieszkaniec województwa mazowieckiego, który jest poszukiwany do odbycia kary pięciu miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo niestosowania się do wyroku sądowego. Podczas dalszych sprawdzeń wyszło na jaw, że mężczyzna pod kurtką ukrywał dwie samochodowe tablice rejestracyjne. W policyjnych systemach informatycznych figurowały one jako skradzione poprzedniego dnia na terenie województwa mazowieckiego – mówi Monika Żymełka, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.