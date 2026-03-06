Sytuacja w tabeli: Spokojny środek i gorąca strefa spadkowa

Nasze zespoły jesienią prezentowały solidny, choć nie odbiegający od przeciętności poziom. Trzy ekipy – Obra 1912 Kościan, Kania Gostyń oraz Polonia 1912 Leszno – plasują się w bezpiecznym środku stawki. Teoretycznie ich pozycja w IV lidze nie jest zagrożona, co pozwala z optymizmem patrzeć na nadchodzące miesiące.

Zupełnie inne nastroje panują w Piaskach. Tamtejsza Korona znajduje się w strefie spadkowej, co wymusiło zdecydowane ruchy kadrowe. Zespół wzmocniono głównie zawodnikami z zagranicy, a stery przejął nowy trener. Dobrym prognostykiem dla całej czwórki był ubiegły tydzień – wszystkie nasze drużyny pewnie awansowały do II rundy Pucharu Polski na szczeblu Wielkopolski, pokonując wymagających rywali.

Wielkie derby w Gostyniu i trudny wyjazd Korony Piaski

Inauguracja rundy rewanżowej przyniesie nam elektryzujące starcie derbowe w Gostyniu, gdzie miejscowa Kania podejmie Polonię 1912 Leszno. Oba zespoły sąsiadują ze sobą w tabeli, mając na koncie po 22 punkty. W sierpniu górą był beniaminek (1:0), więc kibice spodziewają się niezwykle zaciętego rewanżu. Początek meczu w sobotę o godzinie 13:30.

Z kolei piłkarze z Piasków, którzy jesienią zgromadzili tylko 9 oczek, rozpoczną marsz w górę tabeli od trudnej wyprawy do Kobylnik pod Poznaniem. Spotkanie z siódmym w tabeli Piastem rozpocznie się w sobotnie popołudnie o 15:30. Na swój debiut w tej rundzie poczeka natomiast Obra 1912 Kościan – ich wyjazdowy mecz z Wartą Śrem został przełożony na 15 kwietnia, co oznacza, że ligowe granie zainaugurują dopiero za tydzień.

