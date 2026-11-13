Odwiedziny w domach i trudne historie

Wolontariusze w rejonie leszczyńskim zapukali już do drzwi około 70 rodzin. Zgłoszenia przesyłają urzędy, ośrodki pomocy, ale też sąsiedzi.

Sytuacja osób proszących o wsparcie bywa bardzo trudna. Wiesia Pazoła, koordynatorka akcji w Lesznie, tłumaczy, z jakich powodów ludzie trafiają do programu:

„Nieraz zdarza się, że jest to po prostu bieda, a innym razem są to zdarzenia losowe – nagła choroba, nieszczęśliwy wypadek czy sytuacja kryzysowa"

Co znajduje się na listach potrzeb?

Każdy, kto chce pomóc, zobowiązuje się spełnić trzy główne prośby podane w opisie rodziny. Przedstawicielka akcji wymienia rzeczy, o które najczęściej proszą podopieczni:

„Bardzo często wpisujemy żywność trwałą i środki czystości. To rzeczy codziennego użytku, na które ci ludzie nie mogą sobie pozwolić. Poza tym są też większe sprzęty – meble, kanapy, stoły, krzesła, a także sprzęt AGD i RTV, na przykład lodówki czy kuchenki gazowe”.

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Trudna praca wolontariuszy i wielka radość

Całe przedsięwzięcie opiera się na całorocznym zaangażowaniu zespołu. Wolontariusze przechodzą szkolenia i prowadzą rozmowy z mieszkańcami bezpośrednio w ich domach.

„Zgłoszeń do wolontariatu mieliśmy sporo, bo blisko 40, ale zostało zaledwie około 25 osób. Ludzi przeraża ogrom pracy” - dodaje liderka rejonu.

Owoce tego trudu widać podczas tak zwanego Weekendu Cudów (11–13 grudnia) ze sztabem w Strzyżewicach, kiedy zebrane podarunki wyruszają do odbiorców.

„Bardzo często ludzie płaczą ze wzruszenia, dzieci skaczą z radości, pojawia się ogromna euforia. To tak cudowny weekend, że płaczymy i cieszymy się razem z nimi”.

Jak przygotować paczkę?

Wszyscy chętni od sobotniego poranka mogą na stronie szlachetnapaczka.pl znaleźć opisy potrzebujących i zadeklarować chęć pomocy. Całe zadanie można ułatwić, łącząc siły z przyjaciółmi, bliskimi lub współpracownikami. Po przekazaniu darów wolontariusz wysyła darczyńcy relację z momentu ich wręczenia.