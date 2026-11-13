Lider z Leszna jedzie do outsidera

Nie lekceważyć rywala

Obawy i szacunek trzeba mieć do każdego rywala, także co do zespołu Weegree AZS Politechniki Opolskiej, mimo że ten zamyka ligową tabelę, ale w tym jedynym wygranym meczu pokonał przed niespełna miesiącem jednego z faworytów do walki o najwyższe cele – ŁKS Coolpack Łódź 84:78, co jak do tej pory było chyba największą niespodzianką trwającego sezonu. Wtedy Łodzian zaskoczył duet – Djorkaeff Cambpell – Łukasz Kupczyński. Łącznie ta dwójka zdobyła wtedy 57 punktów. W zespole z Opola występuje też stary, dobry znajomy, znany z występów w Polonii – Daniel Soroka, który w poprzednim sezonie zdobywał jeszcze punkty dla drużyny trenera Macieja Dudzika. Tam jednak nie odgrywa pierwszoplanowych ról, a jest jedynie zmiennikiem.

Zdrovo Polonia 1912 Leszno ma się dobrze. Po ostatniej wygranej w derbach z ENEĄ Basket Poznań i potknięciu PGE Spójni Stargard przewaga leszczyńskiej drużyny nad drugim zespołem wzrosła do dwóch punktów, więc pozycja lidera póki co jest niezagrożona. Ekipa z Wielkopolski musi jednak w Opolu zachować koncentrację. Miejsce w tabeli i wszelkie statystyki przemawiają zdecydowanie za Zdrovo Polonią 1912 Leszno i trudno sobie to wyobrazić, by Poloniści nie sprostali ostatniemu zespołowi tabeli. Jeśli wszystko będzie funkcjonować jak do tej pory, to jesteśmy przekonani, że dwa punkty powrócą do Leszna.

Start spotkania w Opolu w niedzielę o godzinie 18.00.

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