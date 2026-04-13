Sukces młodych strażaków i strażaczek z Machcina. Zdobyli dwa wicemistrzostwa Polski [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-04-13 13:46

Młodzi strażacy i strażaczki z MDP Machcin (pow. kościański) wywalczyli dwa wicemistrzostwa kraju w Ogólnopolskich Halowych Młodzieżowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Zawody odbyły się w weekend w Kedzierzynie-Koźlu. Zwycięzców powitano wczoraj wieczorem jak na strażaków przystało - głośnymi syrenami.

Powody do dumy

W zawodach wystartowało 38 Młodzieżowych Drużyn Pożarowych działających przy OSP w całym kraju, w tym 18 dziewczęcych i 18 chłopięcych oraz gościnnie dwie drużyny ukraińskie.

Drużyny składały się z pięciu zawodników bądź zawodniczek oraz trenera. Wszystkie rywalizowały na specjalnie przygotowanym torze przeszkód, który sprawdzał nie tylko przygotowanie fizyczne młodych strażaków i strażaczek, ale i teoretyczne. Wyniki poszczególnych zawodników mierzone były indywidualnie i wliczane do osiągów całej drużyny.

I tak, w kategorii dziewczęcej pierwsze miejsce zajęła MDP Krzewica, drugie MDP MACHCIN, a trzecie MDP CHOTYŁÓW.

W kategorii chłopięcej pierwsze miejsce zajęła MDP WOLA WAPOWSKA, drugie MDP MACHCIN, a trzecie MDP SZADKOWICE.

To były drugie tego rodzaju zawody MDP w kraju. Pierwsze odbyły się rok temu w Grodzisku Mazowieckim.

