Cztery osoby w szpitalu po wypadku w Krzemieniewie. Kierowca po spożyciu alkoholu [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-09-07 9:52

​Cztery osoby trafiły do szpitala po wypadku na DK12 w Krzemieniewie. W niedzielę zderzyły się tam dwa samochody osobowe, Seat nie zatrzymał się na STOP-ie i uderzył prawidłowo jadącego Volkswagena.

Zderzenie na STOP-ie

Zgłoszenie o wypadku w Krzemieniewie wpłynęło do strażaków wczoraj (6 września) ok. godz. 22.30. Na miejscu zadysponowano 3 zastępy straży: jeden z OSP Krzemieniewo, jeden JRG Gostyń i jeden JRG Leszno. 

- Na miejscu zastano dwa pojazdy po zderzeniu Seat Alhambra na rejestracjach śremskich i Volkswagen Passat na leszczyńskich. Cztery osoby zostały poszkodowane - kobieta 25 lat oraz trzech mężczyzn z wieku 32, 34 i 60 lat. Wszystkie osoby były poza pojazdami. Przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego przebadał na miejscu wszystkie cztery osoby i wszystkie zabrał do szpitala - przekazał Dominik Wels z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie. 

Jak wynika z ustaleń, Seat nie zatrzymał się na STOP-ie i uderzył w prawidłowo jadącego Volkswagena. 31-letni kierowca Seata jechał w stanie po spożyciu alkoholu.

W wyniku zderzenia samochody zostały mocno uszkodzone. Działania strażaków polegały m.in. na udzieleniu pomocy medycznej poszkodowanym i wsparcia psychicznego przez przyjazdem ratowników oraz usunięciu z jezdni płynów eksploatacyjnych. 

Okoliczności wypadku wyjaśnia leszczyńska policja. 

Poważny wypadek w Warszawie, ukraiński bus na boku! 

Polecany artykuł:

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Siódme pytanie wywali Cię z kapci
Pytanie 1 z 10
Słynna powieść postapokaliptyczna napisana przez Dmitrija Głuchowskiego to "Metro...