Barokowa perła i cudowne uzdrowienia

Sercem duchowym Osiecznej jest klasztor franciszkanów, którego historia zaczęła się skromnie w 1622 roku od drewnianego domu i kaplicy. To tutaj, dzięki wizji włoskiego architekta Pompeo Ferrariego, powstała prawdziwa barokowa perła, zachwycająca do dziś rokokowymi ołtarzami i dębowymi rzeźbami.

Największą tajemnicą sanktuarium jest cudowny obraz Matki Bożej Bolesnej. W 1979 roku jego koronacja przyciągnęła aż 30 tysięcy wiernych, co pokazuje, jak silna jest tu tradycja wiary. Jednak mury te pamiętają też dramaty – w 1984 roku wybuchł tu pożar, a nadpalona figura Jezusa, która ocalała z płomieni, do dziś przypomina o sile przetrwania.

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Kościół, który przechodził z rąk do rąk

Kolejnym przystankiem na mapie Osiecznej jest kościół pw. Świętej Trójcy, którego korzenie sięgają aż XIV wieku. To miejsce to symbol walki o tożsamość – w czasach reformacji służyło ewangelikom, by w 1628 roku powrócić do katolików. Choć w XVIII wieku zyskało barokowy sznyt, do dziś można w nim odnaleźć gotyckie elementy, będące śladem najstarszych dziejów regionu.

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Tragiczny koniec neoromańskiej dumy

Najbardziej poruszająca jest jednak historia, po której nie został niemal żaden ślad. Na przełomie XIX i XX wieku w Osiecznej wzniesiono imponującą, neoromańską świątynię ewangelicką z cegły, z wysoką, strzelistą wieżą i kolorowymi witrażami. Był to jeden z najpiękniejszych budynków w mieście.

Po II wojnie światowej los nie był dla niej łaskawy. Zamiast modlitw, w jej wnętrzach planowano rozlewnię piwa, a ostatecznie urządzono magazyn zboża. Finał nastąpił w 1975 roku – pod czujnym okiem funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy pilnowali, by nikt nie robił zdjęć, kościół zrównano z ziemią. Cegły z tej niezwykłej budowli wykorzystano do... budowy mieszalni pasz w sąsiedniej miejscowości.

Dziś w miejscu, gdzie stała ta dumna świątynia, pozostały jedynie fundamenty ukryte na prywatnym terenie. Historia Osiecznej to bolesne przypomnienie o tym, jak cienka jest granica między pamięcią a całkowitym zapomnieniem.

Autor: Gmina Osieczna / Materiały prasowe