Architektoniczna perła światowej klasy

Gdy po raz pierwszy widzi się tę budowlę, trudno uwierzyć, że znajduje się w niewielkiej polskiej wsi. Rokosowo zachwyca neogotycką rezydencją pałacową, która jest uważana za jedno z najwybitniejszych dzieł neogotyku angielskiego w regionie.

Za tym projektem stoi nie byle kto, bo sam Friedrich August Stüler – wybitny pruski architekt, który zaprojektował m.in. słynne Muzeum Nowe i Starą Galerię Narodową w Berlinie. Wnętrza budowli do dziś olśniewają:

Westybul ze sklepieniem krzyżowym, które wspiera się na korynckich kolumnach,

ze sklepieniem krzyżowym, które wspiera się na korynckich kolumnach, Sala balowa zdobiona malowidłami wychwalającymi sielskie, wiejskie życie,

zdobiona malowidłami wychwalającymi sielskie, wiejskie życie, Dziesięciohektarowy, zabytkowy park, który otacza całą posiadłość i jest idealnym miejscem na romantyczny spacer.

Co ciekawe, turyści często zadają sobie pytanie: czy to zamek, czy pałac? Choć obiekt posiada baszty, wieże i malowniczą fosę, nigdy nie pełnił funkcji obronnych. Fosa od początku miała charakter dekoracyjny i jest pamiątką po dawnej renesansowej fortalicji. Dziś historycy określają go mianem neogotyckiej rezydencji pałacowej, choć używanie obu nazw nie jest błędem.

Tragiczny los pomysłodawczyni i brakująca sypialnia

Choć zamek kojarzy się z potęgą wielkich rodów, jego budowa rozpoczęła się od ogromnego dramatu. Główną inicjatorką powstania tej romantycznej siedziby była Karolina z hrabiów Wodzickich, żona Józefa Mycielskiego. To ona z pasją nanosiła poprawki na plany architektoniczne, marząc o swoim idealnym gniazdku.

Los okazał się jednak bezlitosny. Karolina nie dożyła ukończenia budowy. Zmarła nagle w Warszawie w 1849 roku podczas szalejącej epidemii cholery.

Gdy przyjrzymy się XIX-wiecznym dokumentom zamku, odkryjemy intrygujący i smutny szczegół: w planach rezydencji próżno szukać sypialni pani domu (buduaru). Budowę kończono w pośpiechu z myślą o samotnym, pogrążonym w żałobie wdowcu, co do dziś nadaje tym murom aurę głębokiej melancholii.

Mroczne sekrety i legendy, od których cierpnie skóra

Wraz z zachodem słońca, gdy nad rokosowskimi polami zapada zmrok, w zamkowych korytarzach budzą się dawne opowieści. Świadkowie i lokalni mieszkańcy twierdzą, że nocami w zakamarkach pałacu można dostrzec postać pięknej kobiety w eleganckiej sukni. Ludzie wierzą, że to duch Karoliny, która po śmierci powróciła do miejsca, w którym nigdy nie dane było jej zamieszkać za życia.

To jednak dopiero początek mrocznych historii, które krążą wokół Rokosowa:

Żona zamurowana żywcem: Według mrożącej krew w żyłach legendy, jeden z dawnych, ekscentrycznych właścicieli posiadłości miał ukarać swoją małżonkę, zamurowując ją żywcem w sekretnej komnacie.

Według mrożącej krew w żyłach legendy, jeden z dawnych, ekscentrycznych właścicieli posiadłości miał ukarać swoją małżonkę, zamurowując ją żywcem w sekretnej komnacie. Tragiczna miłość i samobójstwo: Gdy zamek przeszedł w ręce rodu Czartoryskich (w 1867 roku), rozegrał się tu kolejny dramat. Jedna z młodych panien zakochała się bez pamięci w kupcu. Rodzina kategorycznie sprzeciwiła się temu związkowi. Zrozpaczona dziewczyna miała odebrać sobie życie.

Gdy zamek przeszedł w ręce rodu Czartoryskich (w 1867 roku), rozegrał się tu kolejny dramat. Jedna z młodych panien zakochała się bez pamięci w kupcu. Rodzina kategorycznie sprzeciwiła się temu związkowi. Zrozpaczona dziewczyna miała odebrać sobie życie. Tajemnicze przejście w sypialni: W jednej z zamkowych sypialni odkryto rzekomo ukryte, zamaskowane przejście, które prowadzi prosto do głębokich, podziemnych lochów.

Sami zobaczcie jak piękny jest Zamek w Rokosowie

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Nowe życie zamku. Dziś każdy może poczuć się tu jak arystokrata

Po trudnych latach powojennych, gdy w majątku działał m.in. PGR, zamek przeszedł spektakularną metamorfozę. Dzięki kompleksowej rewitalizacji finansowanej ze środków unijnych, obiekt odzyskał swój dawny blask.

Od 2023 roku miejsce to zyskało nową energię i działa pod oficjalną nazwą Zamek Wielkopolski. Dziś nie jest to zamknięta, niedostępna warownia, lecz miejsce otwarte dla każdego. Na turystów czeka tu mnóstwo atrakcji:

Historyczne pokoje gościnne i apartamenty , w których można przenocować i na własnej skórze przekonać się, czy legendy o duchach są prawdziwe,

, w których można przenocować i na własnej skórze przekonać się, czy legendy o duchach są prawdziwe, Klimatyczna kawiarnia,

Widowiskowe zawody jeździeckie Rokosowo Horse Show,

Rokosowo Horse Show, Unikalny Znaczek Turystyczny o numerze 1400 – nie lada gratka dla kolekcjonerów.

Zamek w Rokosowie to idealny kierunek na weekendowy wypad. Łączy w sobie światowej klasy architekturę, urzekający zielony park i dreszczyk emocji związany z mroczną historią. Czy odważysz się spędzić noc w murach, w których wciąż błąka się duch dawnej właścicielki?

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