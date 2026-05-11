Wielka przeprowadzka: Historia zapisana w trzech miejscowościach

Niezwykłość przemęckiego szlaku polega na tzw. translokacji konwentu. Cystersi nie osiedli od razu w Przemęcie. Ich wędrówka rozpoczęła się w XIII wieku w Kaszczorze, skąd około 1300 roku przenieśli się do Wielenia, by ostatecznie 14 kwietnia 1418 roku oficjalnie osiąść w Przemęcie.

Dziś te trzy punkty tworzą unikalną oś turystyczną:

Kaszczor: Znajdziesz tu późnobarokowy kościół św. Wojciecha z renesansowym krucyfiksem.

Znajdziesz tu późnobarokowy kościół św. Wojciecha z renesansowym krucyfiksem. Wieleń: Słynie z Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, gdzie znajduje się cudowna, gotycka rzeźba z XV wieku.

Słynie z Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, gdzie znajduje się cudowna, gotycka rzeźba z XV wieku. Przemęt: Perła baroku – kościół św. Jana Chrzciciela, zbudowany według projektu Jerzego Catenazziego, z jednolitym wyposażeniem wnętrza obejmującym ołtarze, stalle i tron opacki.

Kajakiem lub rowerem śladami mnichów

Szlak Cysterski to nie tylko mury. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć zwiedzanie z aktywnością na świeżym powietrzu w Przemęckim Parku Krajobrazowym.

Kajakowa Pętla Cysterska (34 km) : Idealna na rodzinny spływ. Trasa prowadzi przez jeziora i kanały, ukazując kunszt dawnej inżynierii wodnej cystersów.

: Idealna na rodzinny spływ. Trasa prowadzi przez jeziora i kanały, ukazując kunszt dawnej inżynierii wodnej cystersów. Rowerowy Szlak Cysterski (55 km): Trasa łączy Wolsztyn, Obrę i Przemęt. To doskonały sposób na zobaczenie wszystkich najważniejszych zabytków regionu w jeden lub dwa dni.

Trasa łączy Wolsztyn, Obrę i Przemęt. To doskonały sposób na zobaczenie wszystkich najważniejszych zabytków regionu w jeden lub dwa dni. Widoki z wysokości: Dla fanów panoramy czekają trzy wieże widokowe w Dominicach, Olejnicy i Siekowie, z których roztacza się widok na jeziora i lasy ukształtowane przez lodowiec.

Skarby, których nie ma nawet w Poznaniu

Podczas konferencji „600 lat przemęckich cystersów” eksperci zwrócili uwagę na bezcenne zbiory znajdujące się w parafii w Przemęcie. Można tam podziwiać zabytkowe ornaty i starodruki, których bogactwo i wiek przewyższają niekiedy zbiory katedry poznańskiej.

Dlaczego warto teraz?

Gmina Przemęt to miejsce, gdzie przyroda spotyka się z historią w sposób nienaruszony przez masową turystykę. Od starych dębów w Przemęckim Parku Krajobrazowym po ciszę barokowych krużganków – to idealna przestrzeń na reset i odkrywanie „małej ojczyzny” Wielkopolski.

Praktyczna wskazówka: Jeśli planujesz zwiedzanie wnętrza kościoła w Przemęcie z przewodnikiem, warto skontaktować się z parafią z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem

11