Wielka przeprowadzka: Historia zapisana w trzech miejscowościach
Niezwykłość przemęckiego szlaku polega na tzw. translokacji konwentu. Cystersi nie osiedli od razu w Przemęcie. Ich wędrówka rozpoczęła się w XIII wieku w Kaszczorze, skąd około 1300 roku przenieśli się do Wielenia, by ostatecznie 14 kwietnia 1418 roku oficjalnie osiąść w Przemęcie.
Dziś te trzy punkty tworzą unikalną oś turystyczną:
- Kaszczor: Znajdziesz tu późnobarokowy kościół św. Wojciecha z renesansowym krucyfiksem.
- Wieleń: Słynie z Sanktuarium Matki Bożej Ucieczki Grzeszników, gdzie znajduje się cudowna, gotycka rzeźba z XV wieku.
- Przemęt: Perła baroku – kościół św. Jana Chrzciciela, zbudowany według projektu Jerzego Catenazziego, z jednolitym wyposażeniem wnętrza obejmującym ołtarze, stalle i tron opacki.
Kajakiem lub rowerem śladami mnichów
Szlak Cysterski to nie tylko mury. To propozycja dla tych, którzy chcą połączyć zwiedzanie z aktywnością na świeżym powietrzu w Przemęckim Parku Krajobrazowym.
- Kajakowa Pętla Cysterska (34 km): Idealna na rodzinny spływ. Trasa prowadzi przez jeziora i kanały, ukazując kunszt dawnej inżynierii wodnej cystersów.
- Rowerowy Szlak Cysterski (55 km): Trasa łączy Wolsztyn, Obrę i Przemęt. To doskonały sposób na zobaczenie wszystkich najważniejszych zabytków regionu w jeden lub dwa dni.
- Widoki z wysokości: Dla fanów panoramy czekają trzy wieże widokowe w Dominicach, Olejnicy i Siekowie, z których roztacza się widok na jeziora i lasy ukształtowane przez lodowiec.
Skarby, których nie ma nawet w Poznaniu
Podczas konferencji „600 lat przemęckich cystersów” eksperci zwrócili uwagę na bezcenne zbiory znajdujące się w parafii w Przemęcie. Można tam podziwiać zabytkowe ornaty i starodruki, których bogactwo i wiek przewyższają niekiedy zbiory katedry poznańskiej.
Dlaczego warto teraz?
Gmina Przemęt to miejsce, gdzie przyroda spotyka się z historią w sposób nienaruszony przez masową turystykę. Od starych dębów w Przemęckim Parku Krajobrazowym po ciszę barokowych krużganków – to idealna przestrzeń na reset i odkrywanie „małej ojczyzny” Wielkopolski.
Praktyczna wskazówka: Jeśli planujesz zwiedzanie wnętrza kościoła w Przemęcie z przewodnikiem, warto skontaktować się z parafią z przynajmniej trzydniowym wyprzedzeniem