Fenomen natury: Dlaczego są różowe?

To największa zagadka wyspy. Masowo występująca tu konwalia majowa posiada różowe żyłkowanie oraz różowe nasady pręcików. Co najciekawsze, próby przesadzenia tych roślin do domowych ogródków zawsze kończą się fiaskiem – kwiaty tracą swoją niezwykłą barwę i stają się zwyczajnie białe. Naukowcy wskazują na unikatowe warunki siedliskowe, ale lokalne podania znają inną, znacznie bardziej mroczną odpowiedź.

Krew partyzantów czy łzy ojca? Dwie niezwykłe legendy

Istnieją dwa główne podania tłumaczące pochodzenie niezwykłych kwiatów:

Bitwa ze Szwedami: Legenda głosi, że w 1655 roku, podczas Potopu Szwedzkiego, na wyspie schronił się oddział partyzantów Krzysztofa Żegockiego. Doszło tam do krwawej bitwy, a w miejscach, gdzie ziemia nasiąkła krwią poległych obrońców, rok później wyrosły różowe kwiaty.

Klątwa wyrodnej córki: Inna opowieść mówi o złotej Róży, córce ubogiego kopacza torfu, która została księżną na wyspie. Gdy jej ojciec przybył do zamku, ona – wstydząc się swego pochodzenia – kazała go przepędzić kijami i poszczuć psami. Starzec zapłakał krwawymi łzami, które spadły na białe dzwoneczki konwalii, barwiąc je na zawsze na różowo.

Od cysterskich dóbr do radosnych festynów

Historia wyspy jest równie bogata co jej natura:

Własność zakonna: Od XIII wieku przez kilkaset lat wyspa należała do cystersów z Przemętu. Do dziś na terenie rezerwatu rosną dęby nasienne, których pochodzenie przypisuje się działalności tego zakonu.

Pruskie panowanie i zabawy: Po kasacie zakonu wyspa przeszła w ręce rządu pruskiego. Przed II wojną światową było to miejsce popularnych festynów – wojskowa orkiestra z Leszna grała na polanie, a gości dowożono łodziami wraz z trunkami i jedzeniem.

Ratunek w ostatniej chwili: Popularność wyspy doprowadziła do „rabunkowych żniw" konwalii. Dzięki protestom młodzieży z Wolsztyna i Przemętu, w 1957 roku utworzono tu rezerwat, kładąc kres niszczeniu przyrody.

Dzika natura pod ścisłą ochroną

Dziś Wyspa Konwaliowa to królestwo dzikich zwierząt i rzadkich roślin. Można tu spotkać:

Ponad 100-letnie drzewa: Potężne dęby, klony, jesiony i lipy.

Potężne dęby, klony, jesiony i lipy. Rzadkie ptaki: Na wyspie gnieżdżą się kania ruda i czarna, czapla siwa oraz gołąb siniak.

Botaniczne skarby: Oprócz konwalii rosną tu m.in. lilia złotogłów, kosaciec syberyjski oraz storczyk buławnik czerwony.

Jak zobaczyć Wyspę Konwaliową?

Ważna informacja: na wyspę nie wolno wchodzić. Jest to rezerwat ścisły, a wstęp na jego teren jest surowo wzbroniony. Istnieją jednak dwa świetne sposoby na podziwianie tego cudu natury:

Konwaliowy Szlak Kajakowy: To 40-kilometrowa pętla uznawana za jeden z najpiękniejszych szlaków wodnych w Polsce. Płynąc kajakiem, można okrążyć wyspę i poczuć intensywny zapach konwalii niosący się nad wodą w maju.

Ścieżka dydaktyczna w Olejnicy: Specjalnie przygotowana trasa piesza prowadzi do tarasów widokowych, z których roztacza się doskonała panorama na rezerwat.

Ciekawostka: Choć wejście na wyspę jest zakazane, mieszkańcy twierdzą, że różowe konwalie można czasem odnaleźć na przeciwległym brzegu jeziora – trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać

