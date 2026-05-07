Mandat za wulgarny komentarz. Mieszkaniec Kościana ukarany za wpis pod policyjnym postem

Joanna Haliasz
2026-05-07 13:04

Autor komentarza w niewybrednych słowach skomentował pracę kościańskiej policji, pod zamieszczoną w jej mediach społecznościowych informacją. Post dotyczył zachowania dwóch kierowców i ich pasażerów na parkingu marketu w Kościanie. Mundurowi szybko dotarli do jego autora.

Autor: KPP Kościan/ Archiwum prywatne

Licz się ze słowami

Post zamieszczony został na profilu kościańskiej policji 17 kwietnia. O zdarzeniu pisaliśmy TUTAJ. Pod tekstem pojawił się komentarz „zawierający słowa wulgarne i obraźliwe”. Ich autor, podpisany z imienia i nazwiska, w krótkich słowach podsumował pracę kościańskiej policji. Administratorzy profilu zablokowali komentarz, a policjanci wszczęli wobec autora postępowanie w sprawie o wykroczenie. Nie za ocenę pracy policji, ale słowa jakich do tego użył. 

- W toku prowadzonych czynności policjanci ustalili, że autorem wpisu był 37-letni mieszkaniec Kościana. Mężczyzna został wezwany do komendy, gdzie przyznał się do używania wulgarnych słów w internecie. Za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem karnym - mówi Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Policja przypomina, że używanie słów powszechnie uznawanych za nieprzyzwoite w przestrzeni publicznej, również w internecie jest wykroczeniem i może skutkować odpowiedzialnością prawną. 

- Internet nie daje anonimowości. Każda aktywność w sieci pozostawia ślad, a osoby publikujące obraźliwe czy hejterskie treści muszą liczyć się z konsekwencjami. Publikowanie w sieci treści naruszających dobre imię innych osób, pomówień, zniesławień czy zniewag może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną. Internet nie jest przestrzenią wolną od prawa, a każdy użytkownik odpowiada za słowa, które publikuje - dodaje J. Lemański. 

Policja nie informuje, w jakiej wysokości był nałożony na 37-latka mandat. 

Polecany artykuł:

