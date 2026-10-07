Dwa ostatnie ogródki do rozbiórki. Płyta musi być całkowicie pusta

Właściciele ostatnich lokali gastronomicznych na leszczyńskim rynku pakują parasole, meble i demontują konstrukcje. Ratusz postawił sprawę jasno – teren musi zostać przygotowany pod zbliżające się roboty budowlane.

„Do tego czasu dwa ogródki wiedeńskie, które w tej chwili jeszcze znajdują się na rynku, na pewno zostaną zdemontowane. Właściciele mają na to czas do końca przyszłego tygodnia. Cała płyta rynku będzie już pusta, dzięki czemu będzie można sprawnie prowadzić zaplanowane roboty” – informuje Lucyna Gbiorczyk z Gabinetu Prezydenta Miasta Leszna.

Na razie nie wiadomo jak duże będą utrudnienia w ruchu, magistrat poinformuje o nich w późniejszym terminie.

Autor: Tomasz Szymlet

Znamy termin wejścia ekip budowlanych. Na pierwszy ogień pierzeja wschodnia

Kiedy w sercu Leszna pojawi się ciężki sprzęt? Zgodnie z ustaleniami magistratu z wykonawcą wielka przebudowa wystartuje lada dzień. Wiadomo już, w którym rejonie rynku i przy jakich instalacjach rozpoczną się pierwsze działania budowlane.

„Wykonawca przebudowy płyty rynku w Lesznie planuje rozpoczęcie prac w drugiej połowie października. Roboty rozpoczną się na pierzei wschodniej i z całą pewnością wystartują nie od rozbiórki chodników, lecz od demontażu kostki brukowej na samej płycie. W pierwszej kolejności wymieniane będą sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne” – wyjaśnia Lucyna Gbiorczyk.

Prace w śródmieściu będą prowadzone etapami, co pozwoli zachować ciągły i bezpieczny dostęp do lokali gastronomicznych, sklepów i kamienic. Wcześniej teren drobiazgowo sprawdzono za pomocą odwiertów geotechnicznych oraz skanerów podziemnej infrastruktury.

Koniec z chaosem pod stopami. Ujednolicona nawierzchnia i szacunek dla historii

Modernizacja otoczenia ratusza to naturalne dopełnienie wcześniejszej renowacji samego zabytkowego gmachu, który odzyskał już swoją historyczną kolorystykę. Stan nawierzchni wokół niego od lat wymagał jednak pilnej interwencji. W centralnym punkcie miasta oraz na dochodzących do niego ulicach funkcjonuje obecnie mozaika kilkunastu różnych typów nawierzchni, co wprowadza wizualny chaos. Po remoncie przestrzeń zostanie uporządkowana. Rynek zyska równą, estetyczną płytę o antypoślizgowym wykończeniu. Co ważne, miasto stawia na ekologię i ochronę historycznego dziedzictwa – około 70 proc. dotychczasowej granitowej kostki brukowej zostanie oczyszczone i wykorzystane ponownie.

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Mniej betonu, nowa fontanna i 11 razy więcej zieleni

Największą i najbardziej wyczekiwaną zmianą będzie jednak odejście od wszechobecnego bruku na rzecz roślinności. Wizytówka Leszna zyska zupełnie nową jakość:

Aż 11-krotny wzrost zieleni: dotychczasowe skromne 63,4 m² powierzchni biologicznie czynnej rozrośnie się do blisko 800 m² (dokładnie ok. 790 m²).

dotychczasowe skromne 63,4 m² powierzchni biologicznie czynnej rozrośnie się do blisko 800 m² (dokładnie ok. 790 m²). Pasy rabatowe i mini-park: wokół ratusza zaplanowano pasy zieleni w osi drzew, a od strony północnej powstanie zielony skwerek.

wokół ratusza zaplanowano pasy zieleni w osi drzew, a od strony północnej powstanie zielony skwerek. Nowa fontanna: w przestrzeni płyty pojawi się niewielka instalacja wodna, która poprawi mikroklimat i da ochłodę w upały.

w przestrzeni płyty pojawi się niewielka instalacja wodna, która poprawi mikroklimat i da ochłodę w upały. Pełna dostępność: znikną wysokie krawężniki i uskoki, a poziom nawierzchni zostanie wyrównany z myślą o seniorach, osobach z niepełnosprawnościami i rodzicach z wózkami.

znikną wysokie krawężniki i uskoki, a poziom nawierzchni zostanie wyrównany z myślą o seniorach, osobach z niepełnosprawnościami i rodzicach z wózkami. Koniec z plątaniną kabli: nowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna i elektryczna zostanie ukryta pod powierzchnią, co ułatwi podłączanie ogródków gastronomicznych oraz stoisk jarmarkowych.

nowa infrastruktura wodno-kanalizacyjna i elektryczna zostanie ukryta pod powierzchnią, co ułatwi podłączanie ogródków gastronomicznych oraz stoisk jarmarkowych. Mała architektura i powrót króla: na rynku staną nowe ławki, maszty i kosze na odpady, a o zmroku klimat stworzy iluminacja zieleni i posadzki. W sąsiedztwo ratusza przeniesiony zostanie także Pomnik Króla Stanisława Leszczyńskiego.

na rynku staną nowe ławki, maszty i kosze na odpady, a o zmroku klimat stworzy iluminacja zieleni i posadzki. W sąsiedztwo ratusza przeniesiony zostanie także Pomnik Króla Stanisława Leszczyńskiego. Uspokojenie ruchu: przebudowane zostaną fragmenty ulic Kościelnej i Leszczyńskich, a wyniesione wjazdy od strony ul. Narutowicza i Łaziebnej wymuszą spowolnienie aut.

zobaczcie na wizualizacjach jak ma wyglądać rynek w Lesznie po remoncie:

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Ile to kosztuje i skąd pochodzą pieniądze?

Umowa z wykonawcą na modernizację samej płyty rynku opiewa na blisko 14 milionów złotych. Zadanie to jest kluczową częścią większego programu rewitalizacji centrum Leszna o łącznej wartości około 29 milionów złotych (obejmującego również adaptację zabytkowej willi przy ul. 17 Stycznia 13 na Centrum Organizacji Pozarządowych). Miasto zabezpieczyło na ten cel gigantyczne wsparcie zewnętrzne – samorząd pozyskał ponad 20 milionów złotych dofinansowania z unijnego programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021–2027. Zgodnie z podpisanym kontraktem całkowity finał inwestycji wyznaczono na maj 2028 roku.