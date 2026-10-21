Miejsce stworzone dla najmłodszych

Miejska placówka ma przejść pełną transformację techniczną i wizualną. Samorząd stawia sobie za cel, aby odnowiony budynek służył maluchom oraz ich opiekunom w jak najbardziej komfortowych warunkach - mówi prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki:

„Jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na kompleksową modernizację żłobka publicznego »Miś« w Lesznie. Ma to być miejsce przyjazne, do którego i nasze dzieci, i rodzice czy dziadkowie będą wchodzić z uśmiechem na twarzy”.

Milionowa inwestycja rozłożona w czasie

Projekt techniczny jest już gotowy, a opublikowane wizualizacje pokazują nowoczesny wygląd placówki. Ze względu na skalę przedsięwzięcia miasto planuje rozłożyć prace na dłuższy okres. Koszty będą spore - mówi prezydent Rusiecki

„Szacujemy koszt modernizacji na około 11 milionów złotych. Z uwagi na ograniczone możliwości budżetowe zaproponujemy Radzie Miejskiej Leszna, aby ta inwestycja była realizowana w cyklu dwuletnim”.

Żłobek „Miś” po latach funkcjonowania w formie niepublicznej został oficjalnie przejęty przez samorząd. Władze miasta dążą do tego, aby podnieść standard opieki nad najmłodszymi mieszkańcami i zapewnić im nowoczesną przestrzeń do rozwoju.

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