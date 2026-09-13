Tragedia na S5 niedaleko Kościana. Nie żyje kierowca TIR-a

Joanna Haliasz
2026-09-13 19:56

Kierowca pojazdu ciężarowego marki DAF zjechał z drogi na pas zieleni, po czym uderzył w bariery energochłonne. Mimo reanimacji mężczyzna zmarł.

Tragedia na S5 niedaleko Kościana. Nie żyje kierowca TIR-a
Autor: KPP Kościan/ Archiwum prywatne

Śmierć za kółkiem w pracy 

Do zdarzenia doszło dziś (13 września) po godz. 18:00. Stało się to między węzłami Kościan Południe i Śmigiel Północ, na pasie w kierunku Wrocławia. 

- Kierujący pojazdem ciężarowym zjechał z drogi na pas zieleni i uderzył w bariery energochłonne. Kierujący pomimo reanimacji zmarł. Trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Wstępne czynności wskazują, że śmierć nastąpiła z przyczyn zdrowotnych - poinformował Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. 

Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. 

W związku z działaniami służb ruch drogą ekspresową S5 w kierunku Wrocławia jest utrudniony.

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