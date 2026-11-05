Do zdarzenia doszło dziś (5 listopada) ok. 10:00 na remontowanym odcinku drogi wojewódzkiej 437.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 51-letni kierujący samochodem ciężarowym marki Iveco zatrzymał się przed sygnalizatorem nadającym czerwone światło. W tym momencie w tył jego pojazdu uderzył drugi samochód ciężarowy z naczepą, którym kierował 37-letni mężczyzna. Pomimo podjętej na miejscu reanimacji życia 37-letniego kierowcy nie udało się uratować - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga jest zablokowana, objazdy wyznaczono przez Koszkowo.

W miejscu, gdzie doszło do wypadku trwa remont drogi i ruch odbywa się wahadłowo, a kierowany jest za pomocą sygnalizacji świetlnej. Panowały w tym czasie trudne warunki drogowe - widoczność ograniczała gęsta mgła.

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