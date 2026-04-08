Tragiczny wypadek na S5 koło Kościana. Nie żyje motocyklista

Joanna Haliasz
2026-04-08 17:04

Mężczyzna miał 37 lat. Na miejscu pracują służby. Droga w kierunku Wrocławia jest zablokowana.

i

Autor: KPP Kościan/ Archiwum prywatne

Wypadek śmiertelny koło Kościana

Do wypadku doszło dziś po godz. 15:00 na drodze S5 między węzłami  Kościan Południe a Śmigiel Północ.

- 37-letni kierujący motocyklem marki Suzuki z nieustalonych na razie przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się, a następnie uderzył w pojazd marki Mercedes, jadący przed nim lewym pasem ruchu. Niestety, motocyklista pomimo reanimacji zmarł - informuje Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. 

Na miejscu wykonywane są czynności dochodzeniowo-śledcze. Droga ekspresowa między węzłami Kościan Południe a Śmigiel Północ w kierunku Wrocławia jest zablokowana. 

