Tragiczny wypadek na S5 koło Kościana. Nie żyje motocyklista

Wypadek śmiertelny koło Kościana

Do wypadku doszło dziś po godz. 15:00 na drodze S5 między węzłami Kościan Południe a Śmigiel Północ.

- 37-letni kierujący motocyklem marki Suzuki z nieustalonych na razie przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, przewrócił się, a następnie uderzył w pojazd marki Mercedes, jadący przed nim lewym pasem ruchu. Niestety, motocyklista pomimo reanimacji zmarł - informuje Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Na miejscu wykonywane są czynności dochodzeniowo-śledcze. Droga ekspresowa między węzłami Kościan Południe a Śmigiel Północ w kierunku Wrocławia jest zablokowana.

Wypchnął Olę z okna, bo nie chciała do niego wrócić