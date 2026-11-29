Do wypadku doszło kilka minut po północy, w miejscowości Czachorowo, w gm. Gostyń.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 23-letni kierujący samochodem marki Audi A6 będąc na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na drogę gruntową, a następnie uderzył w dwa drzewa. W wyniku odniesionych obrażeń 23-letni kierujący poniósł śmierć na miejscu - mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Samochodem jechał także 53-letni pasażer. Obaj obywatele Ukrainy.

Mężczyzna o własnych siłach opuścił pojazd i został przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - mówi M. Curyk.

Na miejscu wypadku pracowali policjanci. Wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśni prowadzone postępowanie.

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