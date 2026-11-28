Wyjątkowy widok podczas jazdy

Nowy trakt połączył wyjazd z miasta z węzłem Leszno Zachód. Przez wiele lat pokonanie tego fragmentu wymagało od cyklistów sporej odwagi, bo ruchliwa szosa nie wybaczała błędów. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie – mieszkańcy i lokalni urzędnicy przetestowali właśnie zupełnie nową drogę podczas wspólnego przejazdu.

Co najważniejsze, szlak nie powstał w standardowym pasie drogowym, lecz wytyczono go bezpośrednio po gruncie należącym do Lotniska Leszno. Dzięki temu rowerzyści zyskali nie tylko pełne bezpieczeństwo, ale i wyjątkowy widok na startujące oraz lądujące maszyny. O tym nietypowym przebiegu i udostępnieniu działki przez prezesa lotniskowej spółki wspomniał wójt gminy Święciechowa, Mikołaj Kostaniak:

„To nie tylko otwarcie kolejnego kilometra infrastruktury, ale przede wszystkim opowieść o współpracy, determinacji i tym, że niemożliwe rzeczy stają się możliwe. Dziękuję prezesowi spółki Lotnisko Leszno za udostępnienie tego gruntu”.

16 lat walki o jeden odcinek

Pierwsze starania o budowę ścieżki ruszyły jeszcze w 2010 roku. Przez ponad dekadę projekt lądował jednak w szufladzie – najpierw blokowała go budowa ekspresówki S5, a potem modernizacja skrzyżowania w Lasocicach.

Przełom nastąpił dopiero po ostatnich wyborach, gdy wspólny język znaleźli przedstawiciele trzech lokalnych samorządów:

gminy Święciechowa,

miasta Leszna,

powiatu leszczyńskiego.

W projekt od początku mocno angażowali się też sami mieszkańcy oraz lokalne organizacje społeczne, w tym Związek Młodzieży Wiejskiej i stowarzyszenie z Długich Starych. Całość pochłonęła około 1,2 miliona złotych. Aż 70 procent tej kwoty pokryła dotacja z Unii Europejskiej, a resztę podzieliły między siebie trzy współpracujące samorządy.

Miasto płaci za drogę poza swoimi granicami

Choć nowa droga leży poza administracyjnym obszarem Leszna, miejscy radni bez wahania dorzucili się do budowy.

„Jeśli Leszno ma być silnym centrum regionu, musimy inwestować także poza naszymi granicami. Powinniśmy szukać projektów, które służą wszystkim mieszkańcom, niezależnie od tego, na jakim terenie powstają”.

Mówił podczas otwarcia ścieżki prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

To nie koniec dobrych wiadomości dla cyklistów

Otwarty odcinek to zaledwie pierwszy etap większego planu. Urzędnicy zapowiadają już kolejne prace, które połączą okoliczne miejscowości siecią bezpiecznych tras.

W planach na najbliższe lata jest dobudowanie brakujących 500 metrów drogi bezpośrednio do samych Lasocic. Kolejnym krokiem będzie przedłużenie szlaku aż do Długich Starych, co całkowicie wyeliminuje konieczność jazdy ruchliwą szosą.