Tragiczny wypadek w Kościanie. Motocyklista zginął na parkingu galerii [ZDJĘCIA]

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-07-19 21:39

Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj (19.07) około godziny 20:00 na parkingu Galerii Quick w Kościanie. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierujący motocyklem.

Tragedia na parkingu galerii handlowej. Nie żyje motocyklista.

Jak podaje portal koscian112, mężczyzna jechał motocyklem marki Harley-Davidson. W pewnym momencie uderzył w krawężnik, stracił panowanie nad maszyną, a następnie uderzył w ławkę i upadł na ziemię.

Na miejsce natychmiast przyjechały służby ratunkowe. Choć ratownicy od razu podjęli reanimację, życia kierowcy nie udało się uratować – lekarz stwierdził zgon na miejscu.

Na terenie parkingu wciąż pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności tej tragedii. Śledczy ustalają także tożsamość zmarłego mężczyzny. 

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