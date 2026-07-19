Tragedia na parkingu galerii handlowej. Nie żyje motocyklista.

Jak podaje portal koscian112, mężczyzna jechał motocyklem marki Harley-Davidson. W pewnym momencie uderzył w krawężnik, stracił panowanie nad maszyną, a następnie uderzył w ławkę i upadł na ziemię.

Na miejsce natychmiast przyjechały służby ratunkowe. Choć ratownicy od razu podjęli reanimację, życia kierowcy nie udało się uratować – lekarz stwierdził zgon na miejscu.

Na terenie parkingu wciąż pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności tej tragedii. Śledczy ustalają także tożsamość zmarłego mężczyzny.