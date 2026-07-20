Zdrovo Polonia 1912 Leszno zamknęła skład!

Wszystko jasne

Transferowa bomba? Z całą pewnością, tak też w swoich mediach społecznościowych ostatniego zawodnika przedstawia sam klub. Wiedzieliśmy, że tym ostatnim graczem na którego padł wybór będzie obcokrajowiec. Dzisiaj już wiemy, że Zdrovo Polonia 1912 Leszno sięgnęła po niespełna 29-letniego silnego skrzydłowego, mierzącego 206 cm, reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej – Mike'a Fofane, który posiada paszport iworyjsko-amerykański.

Fofana dorastał w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Memphis, gdzie rozpoczęła się jego przygoda z basketem. Z powodzeniem występował w akademickiej lidze NCAA. Zawodową karierę rozpoczynał w Portugalii, potem było Wybrzeże Kości Słoniowej, Senegal, a ostatnio ponownie Portugalia. Tam, występując w zespole tamtejszej ekstraklasy – SC Braga notował bardzo dobre statystyki na poziomie 14,1 pkt/mecz i 6,3 zbiórki/mecz. Zawodnik ten miał duży wpływ na to, że jego drużyna awansowała do fazy play-off. To ogromne wzmocnienie zespołu z Leszna, który bez wątpienia będzie należał do faworytów rozgrywek I ligi.

Kadra Zdrovo Polonii 1912 Leszno

Zawodnicy: Patryk Wilk, Aleks Najder, Karol Kankowski, Szymon Ryżek, Wendell Mitchell, Paweł Dzierżak, Hubert Łałak, Michał Sitnik, Mike Fofana, Adrian Bogucki, Mikołaj Stopierzyński.

Trener: Maciej Dudzik

Asystent trenera: Flavio Manieri (patrz: ZDJĘCIE poniżej).

Autor: Fb Zdrovo Polonia 1912 Leszno/ Archiwum prywatne

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