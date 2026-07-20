Nie żyje kierowca osobówki. Tragedia na DK12 przed Szlichtyngową

Kolejna tragedia w regionie

Do zdarzenia doszło ok. godz. 1:45 na drodze krajowej nr 12 przed wjazdem do Szlichtyngowej od strony Głogowa.

- 31-letni mieszkaniec gminy Szlichtyngowa, jadąc z kierunku Głogowa pojazdem marki Opel, z niewiadomych przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w przydrożne drzewo. Kierujący poniósł śmierć na miejscu - przekazał Marek Cieślakowski, z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

Z rozbitego samochodu kierowcę ewakuowali na zewnątrz strażacy, używając do tego sprzętu hydraulicznego. Niestety, przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

Po wypadku DK12 została zamknięta dla ruchu pojazdów. Wznowiono go rano, ok. godz. 6:00.

Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia wschowska policja pod nadzorem prokuratury.

Kilka godzin wcześniej do tragicznego wypadku doszło w miejscowości Kiełczewo, w pow. kościańskim, gdzie na parkingu galerii handlowej zginął motocyklista. Mężczyzna miał 28 lat i był mieszkańcem gminy Kościan.

10. Piknik Militarny w Zamku w Rydzynie koło Leszna