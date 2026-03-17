Tragiczny wypadek w powiecie rawickim. Auto uderzyło w murowany przystanek, 19-letni kierowca nie żyje [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-03-17 7:49

Do wypadku doszło dziś w nocy na DW309 na wysokości miejscowości Wydartowo II. Młody kierowca miał tak rozległe obrażenia, że przybyłe na miejsce służby nie podjęły czynności ratunkowych.

Nie żyje młody kierowca

Rawiccy strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku na DW309, w pobliżu Wydartowa II w gminie Bojanowo wczoraj (16 marca) tuż przed północą. 

- Samochód osobowy marki Audi A5 uderzył w przystanek autobusowy, który został całkowicie zniszczony. Pojazd został doszczętnie rozbity, a jeden pas drogi był zablokowany. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 19-letni mieszkaniec powiatu rawickiego. Ze względu na rozległe obrażenia odstąpiono od medycznych czynności ratunkowych - informuje Rafał Spychalski, z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu. 

Na miejscu wypadku pracowały: JRG Rawicz, OSP Izbice, OSP Bojanowo, policja i zespół ratownictwa medycznego. Strażacy byli tam przez blisko 5 godzin, w tym czasie m.in. zabezpieczali miejsce zdarzenia i usuwali skutki wypadku. 

