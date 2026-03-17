Tragiczny wypadek w powiecie rawickim. Auto uderzyło w murowany przystanek, 19-letni kierowca nie żyje [ZDJĘCIA]

Nie żyje młody kierowca

Rawiccy strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku na DW309, w pobliżu Wydartowa II w gminie Bojanowo wczoraj (16 marca) tuż przed północą.

- Samochód osobowy marki Audi A5 uderzył w przystanek autobusowy, który został całkowicie zniszczony. Pojazd został doszczętnie rozbity, a jeden pas drogi był zablokowany. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł 19-letni mieszkaniec powiatu rawickiego. Ze względu na rozległe obrażenia odstąpiono od medycznych czynności ratunkowych - informuje Rafał Spychalski, z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu.

Na miejscu wypadku pracowały: JRG Rawicz, OSP Izbice, OSP Bojanowo, policja i zespół ratownictwa medycznego. Strażacy byli tam przez blisko 5 godzin, w tym czasie m.in. zabezpieczali miejsce zdarzenia i usuwali skutki wypadku.

