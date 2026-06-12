Przyjdź, poznaj, adoptuj

W Przytulisku w Poniecu (adres w Śmiłowie) przebywa obecnie 12 psów. Wczoraj jeden z podopiecznych trafił do nowego domu. W domach tymczasowych przebywają cztery czworonogi.

- Dzień Otwarty jest u nas raz w roku. Ktokolwiek ma ochotę przyjść, powyprowadzać psy na spacery, czy tylko po prostu przyjść i zobaczyć - to zapraszamy serdecznie. Mamy lasy, mamy piękne ścieżki porobione w tych lasach, staw jest też – jest bardzo fajne, ciekawe miejsce do spacerowania - mówi Anna Glonek-Busz, wolontariuszka Przytuliska dla psów w Poniecu.

Podczas Dnia Otwartego w niedzielę (14 czerwca) będzie można też skorzystać z porad specjalistów.

- Odwiedzi nas pani rehabilitantka zwierzęca. Behawiorystka też przyjedzie do nas i podzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Ja tylko liczę na to, że ta pogoda nam dopisze w tym roku. W tamtym roku Dzień Otwarty przeszedł moje najśmielsze oczekiwania, naprawdę dużo ludzi nas odwiedziło, że byłam naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona – mówi wolontariuszka.

Podczas Dnia Otwartego będą ciasta i napoje oraz atrakcje dla dzieci. To wszystko od godz. 12:00 do 16:00.

W niewielkim Przytulisku w Poniecu jest 16 kojców dla psów z budami, z czego 10 z małymi wybiegami. Codziennie każdy z czworonogów może liczyć na dwa spacery: krótki poranny z pracownikami i popołudniowy z wolontariuszami. Nic jednak nie zastąpi psiakom prawdziwego domu z kochającymi ludźmi u boku.

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