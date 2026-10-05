Trzecia wygrana koszykarzy Zdrovo Polonia 1912 Leszno

Nie było to jednak wcale łatwe spotkanie, szczególnie do przerwy, gdzie w II kwarcie Resovia po ,,trójce” Szpakowskiego wyszła nawet na prowadzenie 29:26, a potem 45:41. Goście z Leszna odrobili jednak nikłe straty i po rzucie Fofany po 20 minutach mieli punkt więcej (45:46).

Jeszcze w III kwarcie prowadzenie przechodziło przez jakiś czas z rąk do rąk, ale dobra końcówka tej części meczu sprawiła, że przed ostatnimi 10 minutami zespół trenera Macieja Dudzika miał 9 punktów zapasu. To co najlepsze drużyna z Wielkopolski zostawiła jednak na sam koniec. Koncertowa ostatnia ćwiartka spotkania, która rozpoczęła się od serii 6:0 sprawiła, że nerwów w tym meczu nie było. Zdrovo Polonia 1912 Leszno wypunktowała OPTeam Resovię Rzeszów 98:72, dopisując do swojego dorobku trzecią kolejną wygraną w rozgrywkach I ligi.

Kluczem do wygranej była równa gra całej drużyny. Znów 7 zawodników Polonii odnotowało dwucyfrowe zdobycze.

Punkty dla Zdrovo Polonii zdobywali: Mitchell – 18, Sitnik – 16, Ryżek – 14, Kankowski – 12, Fofana, Dzierżak i Bogucki po 11, Łałak – 3, Stopierzyński – 2, Najder – 0.