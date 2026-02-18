W galerii handlowej w Lesznie "wylądował" szybowiec [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-02-18 22:56

Szybowce, oprócz balonów na ogrzane powietrze i motocykli żużlowych to jedne z nieoficjalnych symboli Leszna. Jeden z takich szybowców zdobi od dziś przejście w galerii handlowej w centrum miasta.

Szybowiec pod dachem

Szybowiec w Galerii Starówka zamontowany został dziś (18 lutego), w przejściu między ulicami Królowej Jadwigi i Dąbrowskiego. Operacja zawieszenia go w powietrzu pod zadaszeniem nad przejściem trwała kilka godzin. To model ASW 15, wycofany już z lotów. Został odrestaurowany i pomalowany w biało-czerwonych kolorach. Zrobiła to firma Macieja Malarczyka z Kociug. W kabinie pilota umieszczono manekina. Na szybowcu umieszczono też lampki LED, które będą go podświetlać po zmroku. 

To drugi szybowiec-nielot w Lesznie. Pierwsza taka instalacja od lat zdobi skwer przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej, Kasprowicza i Święciechowskiej. 

Otwarcie Galerii Starówka w Lesznie

