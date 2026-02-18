W galerii handlowej w Lesznie "wylądował" szybowiec [ZDJĘCIA]

Szybowiec pod dachem

Szybowiec w Galerii Starówka zamontowany został dziś (18 lutego), w przejściu między ulicami Królowej Jadwigi i Dąbrowskiego. Operacja zawieszenia go w powietrzu pod zadaszeniem nad przejściem trwała kilka godzin. To model ASW 15, wycofany już z lotów. Został odrestaurowany i pomalowany w biało-czerwonych kolorach. Zrobiła to firma Macieja Malarczyka z Kociug. W kabinie pilota umieszczono manekina. Na szybowcu umieszczono też lampki LED, które będą go podświetlać po zmroku.

To drugi szybowiec-nielot w Lesznie. Pierwsza taka instalacja od lat zdobi skwer przy skrzyżowaniu ul. Dworcowej, Kasprowicza i Święciechowskiej.

Otwarcie Galerii Starówka w Lesznie

Polecany artykuł: Tak zmieniły się leszczyńskie kamienice