Tymek, Kubańczyk i Blacha 2115 ruszają na scenę. Sprawdź program Dni Wschowy 2026!

Tomasz Szymlet
Tomasz Szymlet
2026-06-12 10:36

Mieszkańcy regionu i fani dobrej muzyki mogą zacierać ręce – właśnie dziś, 12 czerwca, ruszają Dni Wschowy 2026!. Plac Kosynierów zamieni się w centrum muzycznej energii pod hasłem „Lubuskie Pełne Mocy”, a tegoroczny skład artystów bije na głowę większość regionalnych festiwali.

Kubańczyk
Autor: Kubańczyk/ Facebook

Co dzieje się dzisiaj (piątek, 12.06)?

Wschowa zaczyna świętowanie z wysokiego C! Już o 17:00 z deptaka wyruszy tradycyjny korowód, który oficjalnie otworzy imprezę. Prawdziwe emocje czekają nas jednak wieczorem podczas koncertowego maratonu:

  • 18:30 – Tymek: twórca hitów z setkami milionów odsłon otworzy blok gwiazd.
  • 20:00 – Łydka Grubasa: potężna dawka rockowej energii i humoru.
  • 21:30 – Kubańczyk: jeden z najpopularniejszych obecnie artystów łączących rap i pop.

Noc zakończy zabawa z DJ Hakanem.

To dopiero początek! Sobota z Blachą 2115

Jeśli myśleliście, że piątek to wszystko, sobota (13.06) zapowiada się równie gorąco. Główną gwiazdą wieczoru będzie Blacha 2115 (godz. 20:00) – reprezentant jednego z najpopularniejszych składów hip-hopowych w Polsce. Tuż po nim, o 21:00, scenę przejmą kultowe Piersi, które porwą publiczność swoimi biesiadno-rockowymi szlagierami.

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Ważne informacje dla uczestników:

  • Miejsce: Plac Kosynierów we Wschowie.
  • Wstęp: Wszystkie koncerty i wydarzenia są całkowicie darmowe.
  • Atrakcje dodatkowe: W sobotę warto zajrzeć na obchody 80-lecia OSP pod Klasztorem Franciszkanów (13:00) lub wybrać się na spacer z przewodnikiem pod Muzeum Wschowy (14:00).

Niedziela (14.06) upłynie pod znakiem sportu (wyścig Solid MTB w Lginiu) oraz kultury – zaplanowano wystawę z okazji 70-lecia Domu Kultury.

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