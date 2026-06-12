Co dzieje się dzisiaj (piątek, 12.06)?

Wschowa zaczyna świętowanie z wysokiego C! Już o 17:00 z deptaka wyruszy tradycyjny korowód, który oficjalnie otworzy imprezę. Prawdziwe emocje czekają nas jednak wieczorem podczas koncertowego maratonu:

18:30 – Tymek: twórca hitów z setkami milionów odsłon otworzy blok gwiazd.

twórca hitów z setkami milionów odsłon otworzy blok gwiazd. 20:00 – Łydka Grubasa: potężna dawka rockowej energii i humoru.

potężna dawka rockowej energii i humoru. 21:30 – Kubańczyk: jeden z najpopularniejszych obecnie artystów łączących rap i pop.

Noc zakończy zabawa z DJ Hakanem.

To dopiero początek! Sobota z Blachą 2115

Jeśli myśleliście, że piątek to wszystko, sobota (13.06) zapowiada się równie gorąco. Główną gwiazdą wieczoru będzie Blacha 2115 (godz. 20:00) – reprezentant jednego z najpopularniejszych składów hip-hopowych w Polsce. Tuż po nim, o 21:00, scenę przejmą kultowe Piersi, które porwą publiczność swoimi biesiadno-rockowymi szlagierami.

Ważne informacje dla uczestników:

Miejsce: Plac Kosynierów we Wschowie.

Plac Kosynierów we Wschowie. Wstęp: Wszystkie koncerty i wydarzenia są całkowicie darmowe.

Wszystkie koncerty i wydarzenia są całkowicie darmowe. Atrakcje dodatkowe: W sobotę warto zajrzeć na obchody 80-lecia OSP pod Klasztorem Franciszkanów (13:00) lub wybrać się na spacer z przewodnikiem pod Muzeum Wschowy (14:00).

Niedziela (14.06) upłynie pod znakiem sportu (wyścig Solid MTB w Lginiu) oraz kultury – zaplanowano wystawę z okazji 70-lecia Domu Kultury.

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