Ukradł z posesji znajomego dwa samochody. Jeden z nich rozbił w Kościanie

Joanna Haliasz
2026-08-20 10:14

39-latek uderzył BMW w znak drogowy w Kościanie. Badanie trzeźwości wykazało, że miał w organizmie 2,2 promila alkoholu. Auto było jednym z dwóch, które ukradł z posesji swojego znajomego.

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Autor: KPP Kościan/ Archiwum prywatne

Niewdzięczny

Do zdarzenia doszło przed godz. 22:00. Policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na ul. Dąbrowskiego w Kościanie, gdzie kierujący samochodem BMW mężczyzna uderzył w znak drogowy.

- Po przyjeździe na miejsce funkcjonariusze zastali 39-letniego mężczyznę. Badanie trzeźwości wykazało, że miał w organizmie 2,2 promila alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany, a BMW odholowane. Od zatrzymanego pobrano również krew do badań na obecność środków zabronionych - informuje Komenda Powiatowa Policji w Kościanie.

Jak się niebawem okazało, BMW nie należało do 39-latka. Następnego dnia do komendy zgłosił się mężczyzna, który poinformował o kradzieży dwóch pojazdów z jego posesji.

- Okazało się, że jednym z nich było właśnie BMW, którym poprzedniego wieczoru poruszał się zatrzymany 39-latek. Drugi skradziony samochód marki Mazda, właściciel odzyskał chwilę wcześniej, udając się do miejsca pobytu podejrzewanego przez niego mężczyzny. Sprawca korzystając z uprzejmości znajomego naprawiał swój samochód na jego posesji. Z uwagi na nieobecność właściciela, po zakończeniu prac miał pozamykać pomieszczenia. Wykorzystał on  jednak okazję i zabrał zaparkowane tam dwa samochody. Ich łączną wartość oszacowano na około 80 tys. złotych - informuje kościańska policja.

Po wytrzeźwieniu 39-latek usłyszał zarzuty kradzieży dwóch pojazdów oraz kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Odpowie również za spowodowanie kolizji drogowej. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Prokurator zastosował wobec 39-latka dozór policyjny. 

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