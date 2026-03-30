Młodzi wandale uszkodzili furtki przy placu zabaw w Rokosowie [FILM]

Młodzi wandale

O uszkodzeniu dwóch stalowych furtek prowadzących na plac zabaw w Rokosowie przyjęli policjanci z Posterunku Policji w Poniecu. Straty oszacowano na blisko 2 tys. złotych. Wandale zostali ustaleni i zatrzymani dzięki nagraniu z kamery monitoringu. Mają 15 i 16 lat.

- Nagranie ukazuje, jak 20 marca br. po godzinie 22:00 trzech młodych mężczyzn na zmianę kopie jedną z furtek, wygina ją, po czym jeden z nich wjeżdża w nią rowerem. Policjanci dotarli do osób odpowiedzianych za wandalizm. Sprawcami okazali się trzej nieletni mieszkańcy gminy Poniec w wieku 15 i 16 lat – mówi Monika Curyk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Nieletni usłyszeli zarzuty uszkodzenia mienia. O ich dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny i nieletnich.