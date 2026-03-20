Wiosenne porządki na leszczyńskich arteriach

Miejski Zakład Zieleni przystępuje do pielęgnacji miejskiej roślinności. Chodzi o demontaż specjalnych zimowych osłon, które przez ostatnie miesiące chroniły pas rozdziału między jezdniami. Zabezpieczenia te, choć mało estetyczne, były niezbędne, by uchronić posadzone tam róże i inne rośliny przed niszczącym działaniem soli drogowej oraz mroźnego wiatru.

Ekipy remontowe pojawią się na odcinku od skrzyżowania z ulicami Korcza i Dąbrowskiego aż do ulicy Grunwaldzkiej. Prace wystartują w sobotni poranek i mogą potrwać nawet do wtorku, przy czym ich tempo będzie uzależnione od warunków atmosferycznych.

„Zajęty będzie jeden pas ruchu. Kierowcy znają już to rozwiązanie, bo część z nich pamięta, jak wyglądało obsadzanie roślin i późniejsze zabezpieczanie. Spełniło to swoje zadanie, a teraz te osłony muszą zostać zdemontowane” - mówi Michał Wiśniewski z leszczyńskiego magistratu.

