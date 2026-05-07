Już na początku września leszczyńskie lotnisko zamieni się w tętniące życiem festiwalowe miasteczko. Organizatorzy nie kryją, że mierzą wysoko, stawiając na profesjonalizm i różnorodność, która ma przyciągnąć całe rodziny.

Muzyczny miks pokoleń: Od Stachurskiego po Skolima

Wybór artystów nie był przypadkowy. Organizatorzy postawili na nazwiska, które gwarantują frekwencję i energię. Obok Stachurskiego i Skolima, na scenie pojawią się także Paweł Motyl, zespół Motyle, Tatiana Kopala oraz Kalina Malina.

„Wybór gwiazd był w pełni przemyślany, aby dotrzeć do każdej grupy odbiorców. Uwielbiam Stachurskiego, ale doceniam też niesamowitą energię Skolima. Chcemy, aby każdy, niezależnie od wieku, znalazł w tym lineupie coś dla siebie” – podkreśla Dagmara Sitnik jedna z organizatorek Vibe City Festival.

Dodatkowym atutem będą lokalne akcenty, w tym występy leszczyńskich szkół tańca oraz sety dj-skie w wykonaniu lokalnych legend, takich jak DJ Treck oraz duet Too Fast.

20

Więcej niż koncert: Piknikowy „vibe” i atrakcje dla rodzin

Vibe City Festival ma wyróżniać się na tle typowych imprez klubowych swoją otwartością na rodziny z dziećmi. Organizatorzy stawiają na luźną, piknikową atmosferę. Na uczestników czekać będą leżaki, kocyki i rozbudowana strefa gastronomiczna.

W programie przewidziano m.in.:

Pokazy tańca i animacje dla najmłodszych,

Wielką strefę dmuchańców,

Spektakularny pokaz pirotechniczny oraz show laserowe.

„Zależy nam na tym, aby stworzyć wydarzenie dla każdej grupy wiekowej. Zapraszamy rodziców z dziećmi, młodzież oraz starszych mieszkańców. Chcemy, aby na lotnisku panował fajny, luźny vibe, gdzie można po prostu dobrze spędzić czas na kocyku czy leżaku” – dodaje organizatorka.

Profesjonalizm bez kompromisów

Mimo że to pierwsza edycja festiwalu, organizatorzy podchodzą do tematu z pełnym profesjonalizmem. Scena ma być „na wypasie”, a nad bezpieczeństwem i logistyką czuwają sprawdzone firmy z doświadczeniem w organizacji imprez masowych na lotnisku.

„Gdybyśmy mieli robić to byle jak, w ogóle byśmy się tego nie podejmowali. Wszystko jest dopieszczone w najmniejszym szczególe – od ochrony, przez parkingi, aż po catering. Chcemy, aby ludzie przyjechali do nas ze spokojną głową, wiedząc, że wszystko jest zapewnione na najwyższym poziomie” – zapewnia Dagmara Sitnik.

„Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana”

Organizacja tak dużego eventu na początku września, gdy kalendarz imprez lokalnych jest napięty, wiąże się z ryzykiem. Jednak entuzjazm organizatorów i dotychczasowe wyniki sprzedaży biletów napawają optymizmem.

„Ryzyko jest ogromne, ale widzimy w tej imprezie olbrzymi potencjał. Odzew ze strony mediów, sponsorów i gości jest fantastyczny. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Mam nadzieję, że po zakończeniu festiwalu wypijemy go sporo i spotkamy się na kolejnej edycji” – mówi z uśmiechem Sitnik.

Festiwal jest promowany na szeroką skalę w mediach społecznościowych, a organizatorzy zapowiadają liczne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla swoich obserwatorów. Bilety są już w sprzedaży i jak zapewniają organizatorzy sprzedają się dobrze.