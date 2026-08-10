Pierwszy asfalt

Remont ulicy Święciechowskiej w Lesznie rozpoczął się w kwietniu i podzielony jest na etapy. Remontowany jest pierwszy fragment drogi, od Rodna Zatorze do skrzyżowania z ulica Kilińskiego. Drogowcy rozpoczęli już układanie pierwszych warstw nowej nawierzchni.

- Drogowcy weszli na fragment między ulicami Kilińskiego a torowiskiem, a następnie między torowiskiem a Rondem Zatorze. Docelowo, asfaltowa będzie cała ulica Święciechowska na całym jej przebiegu. Zniknie bruk znany z tej ulicy od wielu lat, bruk, który jest dzisiaj w fatalnym stanie. On zostanie oczywiście odzyskany i zmagazynowany przez miasto. Również asfaltowa będzie ścieżka rowerowa układana po stronie północnej ulicy Święciechowskiej. Zmodernizowany zostanie również ciąg pieszy, który znajduje się po stronie południowej, czyli przy markecie spożywczym - mówi Michał Wiśniewski z Gabinetu Prezydenta Leszna.

Po ułożeniu dwóch warstw asfaltu droga nadal będzie niedostępna dla ruchu kołowego, ale będą mogli z niej korzystać piesi.

- W tym czasie drogowcy wykonają zarówno ciąg pieszy, jak i ciąg rowerowy na tym właśnie odcinku - dodaje M. Wiśniewski.

Kolejny etap prac to remont odcinka od Kilińskiego do skrzyżowania z Wyszyńskiego.

Termin zakończenia przebudowy całej ulicy Święciechowskiej to jesień 2028 roku. Koszt całej inwestycji to blisko 45 mln złotych. Prace drogowe wykonuje firma Adamietz, a kolejowe na przejeździe PKP PLK.

Remont ulicy Święciechowskiej w Lesznie to jedna z najdłużej wyczekiwanych inwestycji drogowych w mieście. Nowa gładka nawierzchnia podniesie komfort jazdy kierowców i życia okolicznych mieszkańców, którzy przez lata skazani byli na odgłosy tłukących się po "kocich łbach" pojazdów.

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