Znikną "kocie łby". Cała Święciechowska w Lesznie będzie asfaltowa [ZDJĘCIA]

Joanna Haliasz
2026-08-10 10:44

Na odcinku Święciechowskiej w Lesznie układane są pierwsze warstwy asfaltu. Ten etap prac zakończyć ma się we wrześniu. Docelowo, cała ulica Święciechowska będzie miała nawierzchnię bitumiczną. Zastąpi ona kostkę brukową, którą pokryta była ona od dziesięcioleci.

Drogowcy kładą asfalt na ulicy Święciechowskiej w Lesznie. O przebiegu remontu drogi przeczytasz na Eska Leszno.
Autor: Fb Miasto Leszno/ Archiwum prywatne

Pierwszy asfalt

Remont ulicy Święciechowskiej w Lesznie rozpoczął się w kwietniu i podzielony jest na etapy. Remontowany jest pierwszy fragment drogi, od Rodna Zatorze do skrzyżowania z ulica Kilińskiego. Drogowcy rozpoczęli już układanie pierwszych warstw nowej nawierzchni. 

- Drogowcy weszli na fragment między ulicami Kilińskiego a torowiskiem, a następnie między torowiskiem a Rondem Zatorze. Docelowo, asfaltowa będzie cała ulica Święciechowska na całym jej przebiegu. Zniknie bruk znany z tej ulicy od wielu lat, bruk, który jest dzisiaj w fatalnym stanie. On zostanie oczywiście odzyskany i zmagazynowany przez miasto. Również asfaltowa będzie ścieżka rowerowa układana po stronie północnej ulicy Święciechowskiej. Zmodernizowany zostanie również ciąg pieszy, który znajduje się po stronie południowej, czyli przy markecie spożywczym - mówi Michał Wiśniewski z Gabinetu Prezydenta Leszna. 

Po ułożeniu dwóch warstw asfaltu droga nadal będzie niedostępna dla ruchu kołowego, ale będą mogli z niej korzystać piesi.

- W tym czasie drogowcy wykonają zarówno ciąg pieszy, jak i ciąg rowerowy na tym właśnie odcinku - dodaje M. Wiśniewski. 

Kolejny etap prac to remont odcinka od Kilińskiego do skrzyżowania z Wyszyńskiego.

Termin zakończenia przebudowy całej ulicy Święciechowskiej to jesień 2028 roku. Koszt całej inwestycji to blisko 45 mln złotych. Prace drogowe wykonuje firma Adamietz, a kolejowe na przejeździe PKP PLK.  

Remont ulicy Święciechowskiej w Lesznie to jedna z najdłużej wyczekiwanych inwestycji drogowych w mieście. Nowa gładka nawierzchnia podniesie komfort jazdy kierowców i życia okolicznych mieszkańców, którzy przez lata skazani byli na odgłosy tłukących się po "kocich łbach" pojazdów. 

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