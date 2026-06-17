Atrakcyjne otwarcie sezonu

Nowy sezon kąpielowy na Basenie Miejskim przy ul. Mickiewicza w Górze ruszy w najbliższa sobotę, 20 czerwca. Idealny moment, biorąc pod uwagę zapowiadaną na weekend falę upałów, z temperaturami powyżej 30 st. C w cieniu.

O godz. 16:00 na terenie Basenu rozpocznie się wspólne Powitanie Lata. Na uczestników czekać będzie wiele atrakcji: food trucki, konkursy z nagrodami, występy artystyczne. Posłuchać będzie można koncertu Huberta Szczęsnego, a w ramach Kina pod Chmurką obejrzeć film „Elvis” o królu rock n’ rolla Elvisie Presley’u. Zaplanowano także grę w popularne niegdyś kapsle.

Na otwarcie sezonu na Basenie i Powitanie Lata zapraszają Dom Kultury w Górze i Ośrodek Kultury Fizycznej w Górze. Wstęp wolny.

Zmodernizowany dekadę temu

Basem Miejski w Górze składa się z dwóch części: basenu wielofunkcyjnego (na którym można organizować zawody) oraz brodzika dla dzieci. Tuż obok są też dwa boiska do siatkówki. Niecka basenu wielofunkcyjnego ma wymiary 20 x 50 metrów i składa się z 7 dłuższych i głębszych torów do pływania oraz 3 krótszych i płytszych. Jest wysoka na 4 m i długa na 13 m zjeżdżalnia, gejzer wodny, są bicze wodne i grota ze sztuczną falą. Obiekt został kompleksowo zmodernizowany w 2015 roku.